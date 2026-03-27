ヒルトン東京ベイ(千葉県浦安市舞浜 総支配人スニット・ラージャン)は、2026年4月18日(土)から6月7日(日)までの期間、ロビーラウンジ「lounge O(ラウンジ・オー)」において、スイーツビュッフェ「Tropical Vacances(トロピカル・バカンス)～シチリアの太陽の恵み～」を土日祝日限定で開催いたします。シチリア島を中心に、心地よい風が吹く地中海をテーマにしたスイーツビュッフェです。ターコイズブルーの海に浮かぶ小舟や、島々のカラフルな街並みで彩られたビュッフェ台には、マンゴーやメロン、レモンやオレンジ、桃などのジューシーなフルーツを使ったスイーツが約15種類並びます。イタリアやスペインの伝統スイーツをシェフ独自のセンスでアレンジしたメニューも登場。カラフルなフルーツアイスカタラーナとグラニータはお客様の目の前で仕上げます。一足早いバカンス気分をお楽しみいただけるラインナップです。また、セイボリーも約15種類をご用意。黒オリーブを加えたバジル風味のパスタサラダや、ギリシャの伝統的なサジキソースを再現したソースで味わうオープンサンド、6時間じっくりと煮込んだ牛すじのスープなど、多彩なメニューを取り揃えています。お子様連れやご家族でのランチ利用にもおすすめです。

■2つのライブスイーツで彩るバカンスの味わい

今回のスイーツビュッフェの大きな特長のひとつが、通常1つのライブステーションが2つ楽しめる点です。目の前で仕上げられる臨場感あふれる演出が、ビュッフェの時間をより特別なものにします。「トロピカルバカンス アイスカタラーナ」は、苺、パイン、キウイ、ブルーベリーをカラフルに飾ったアイスケーキ。見た目にも鮮やかなトロピカルな一皿です。「シチリアングラニータ」は、シチリアの心地よい海風をイメージした爽やかな2種をご用意。苺とキウイそれぞれの瑞々しい風味が夏の訪れを感じさせます。さらに、今期限定でペストリーシェフが皆様のご来店に合わせて焼きたてをご用意する「焼きたてベイクドチーズタルト」が初登場。スタッフがお席まで直接お届けする、おひとり様につき1つのみ限定という特別感あふれるサービスで、焼きたてならではのとろりとした食感と芳醇なチーズの香りをお楽しみください。ビュッフェスタイルでありながら、まるでレストランのような上質なひとときを演出します。

スイーツビュッフェ「Tropical Vacances(トロピカル・バカンス)～シチリアの太陽の恵み～」概要

名称： スイーツビュッフェ「Tropical Vacances(トロピカル・バカンス)～シチリアの太陽の恵み～」会場： ヒルトン東京ベイ ロビー階「lounge O(ラウンジ・オー)」期間： 2026年4月18日(土)～6月7日(日) ※土日祝日限定 ※4月24日(金)は特別営業時間： 12:00～ / 12:30～(2時間・2部制)料金： 大人 4,700円 お子様(4～8歳) 1,800円 お子様(9～12歳) 2,600円※約20種類のドリンクバー付。料金には税金・サービス料が含まれます。ご予約： TEL 047-355-5000(代) レストラン部URL： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/sweetsbuffet-early-summer※表記内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。※仕入れ状況によりメニューが変わる場合がございます。※写真はイメージです。

スイーツビュッフェ「Tropical Vacances(トロピカル・バカンス)～シチリアの太陽の恵み～」メニュー例

■スイーツ

「シチリアタイルのオレンジクッキーサンド」シチリアの鮮やかなタイルアートをモチーフにしたクッキーで、オレンジとホワイトチョコのムースをサンドした一品。目にも美しい彩りと、柑橘の爽やかな風味が広がります。

「フランス産天然塩のレモンマカロン」フランス・カマルグ産の天然塩「フルール・ド・セル」を使ったレモンバタークリームのマカロン。2色のマカロンでサンドし、甘みの中にほのかな塩気と酸味が絶妙に調和します。

「シチリアンカンノーリ パイスタイル」シチリアの伝統的な揚げ菓子「カンノーリ」を、サクサクのパイでアレンジ。カスタードとクリームチーズを合わせたなめらかなクリームに、ドレンチェリーとピスタチオの2種のトッピングが彩りを添えます。

「地中海の青空マンゴーゼリー」ブルーハワイゼリーとココナッツゼリーの上にマンゴーをたっぷりとのせた、地中海の青空と太陽をイメージしたグラスデザート。鮮やかな色彩と南国フルーツの甘みが、バカンス気分を盛り上げます。

「ダージリンとアプリコットのマリーナロリポップ」ダージリンティーのガナッシュでアプリコットジャムを包み込んだロリポップ。泡がはじけるようなユニークなデザインが目を引く、遊び心あふれる一品です。

「レモンとハーブのシフォンケーキ」レモンをたっぷりと使用したシフォンケーキに、ほんのりローズマリーを香らせました。グラスアローをかけた表面が輝き、甘酸っぱくさっぱりとした後味が心地よい一品です。

「ジャリジャリチョコのモディカ風ロール」シチリアで作られている伝統的なモディカ・チョコレートの食感を再現したロールケーキ。独特のざらりとした食感が新鮮で、チョコレートの深い風味とともに楽しめます。

「まるでジェラートなピスタチオティラミス」コーヒーゼリーの上にピスタチオティラミスを絞り、ジェラート風の見た目に仕上げました。散歩道で気軽に楽しむような、開放的なバカンス気分を演出する一品です。

「伝統レースのキウイタルト」キウイをふんだんに使ったタルト。中にはキウイがゴロゴロと入ったカスタードがたっぷり。レモンの皮とブラーノ島の伝統レースを模したチョコレートの飾りが爽やかさと華やかさを添えます。

「ピーチ・ソーレ・ゼリー」桃の果肉とあかつきジャムを使ったゼリーと、かわいらしいピンクの桃こんにゃくゼリーを重ねた二層仕立て。太陽の恵みをたっぷり受けて育つ桃をテーマにした、夏らしい爽やかなスイーツです。

「メロン・エレガンツァ・ショート」みずみずしいメロンをサンドした王道のショートケーキ。甘さ控えめのクリームとメロンのさっぱりとした風味が絶妙に調和した、幅広い世代に愛される一品です。

■ライブステーション

「トロピカルバカンス アイスカタラーナ」アイスケーキのカタラーナに、苺、パイン、キウイ、ブルーベリーをカラフルに飾りました。カラフルな色彩が目を楽しませる、ライブステーションならではの華やかな一皿です。

「シチリアングラニータ」シチリアの心地よい海風をイメージした爽やかな苺とキウイの2種のグラニータ。苺の甘酸っぱさとキウイの清涼感が、初夏の暑さを忘れさせてくれます。

■おひとり様1つ限定スイーツ

「焼きたてベイクドチーズタルト」スタッフがお席まで直接お届けする、おひとり様1つ限定の特別スイーツ。焼きたてのベイクドチーズタルトを、できたての温かさと芳醇な香りとともにお楽しみいただけます。

セイボリーは、地中海料理の豊かな食文化を感じるメニューなど約15種類が揃います。ヨーグルトベースにキュウリやクミンを加えたサジキソースを再現したソースが絶妙な「ツナとロースト野菜のオープンサンド サジキソース」、オレンジ・レモン・ライムなど柑橘をふんだんに使った「シトラスちらし寿司」、あさりとモッツァレラ、黒オリーブをオリーブオイルで和えた「アサリとモッツァレラのバジル風味パスタサラダ」など、和と洋が融合した個性豊かなラインナップです。トマトベースで仕上げた「シチリア風ミートボール“ポルペッティ” 夏野菜添え」や「ソーセージとオリーブのパエリア」など、食べ応えのあるメニューも揃い、お子様連れのご家族やランチ利用のお客様にも満足いただける内容です。カレーライスやポテトなど、幅広い世代に親しみやすいメニューも充実しています。

■セイボリー

スイーツビュッフェ「Tropical Vacances(トロピカル・バカンス)～シチリアの太陽の恵み～」限定 有料ドリンク

スペシャルドリンク「Limone Azzurro(リモーネ・アッズーロ)」シチリア名物グラニータをモチーフにしたドリンクです。グラス中央にはレモン果汁とジャムを使ったシャーベットをのせ、すっきりとした味わいに。その周りをブルーのシロップと爽やかなレモン風味の炭酸で満たし、グラス全体でシチリアの海を表現しました。シチリアの海をイメージした爽やかな一杯をお楽しみください。【料金】800円/グラス ※料金には税金・サービス料が含まれています。

ヒルトンスイーツについて

ヒルトンは、1984年にヒルトン東京で、日本初のスイーツビュッフェを開始しました。その後、全国で「ヒルトンスイーツ」と称したスイーツ体験を多くのお客様にお届けしてきました。2025年に「ヒルトンスイーツ」のブランディングを刷新し、ホテルブランドの垣根を越えて、それぞれのホテルが個性を生かしたスイーツ体験の提供を開始しました。同時期にひとつのテーマに沿ったスイーツをビュッフェやアフタヌーンティ、テイクアウトメニューで展開します。見て楽しく、食べて美味しい贅沢な時間を「めしあがれ」。

ヒルトン東京ベイについて

東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか30分あまり、リムジンバスで成田空港から約60分、および羽田空港からは約50分という大変便利なロケーションにあります。828室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、5つのレストラン＆バー、2つの大宴会場と、14の中小宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。関連リンク・https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/・https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/・https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/・https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/・http://stories.hilton.com/hhr・https://www.facebook.com/hilton・https://x.com/HiltonHotels/・https://www.instagram.com/hiltonhotels/

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