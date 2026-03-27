◾︎決済の端数を自動寄付する「おつり寄付」など、独自のテクノロジーにより、いつでも数タップで完結する、持続的な支援体験◾︎手数料を排除し、1円から支援可能に。お客様の想いをダイレクトに団体へ届ける価値◾︎世界水準の厳格なガバナンスとグローバル共通の審査基準で、LGBTQ+の権利向上に取り組む「虹色ダイバーシティ」を採択

世界で7,000万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut（読み：レボリュート）」を日本でサービス提供するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：巻口 クリスティナ 蓉子、以下レボリュート）は、本日、アプリ内の「寄付」機能において、Revolutの日本国内で初となるチャリティパートナー「認定NPO法人 虹色ダイバーシティ（https://nijiirodiversity.jp/）」の参画を発表しました。レボリュートは、家族やパートナーとの家計管理を支える「共同アカウント」や、次世代の金融教育を担う「Kids & Teens」など、人々の金融生活をより豊かに繋いでいくことを目指しています。今回の寄付機能の拡充は、以前より準備を進めてきた日本市場へのコミットメントを具現化するものであり、個人の生活を超え、社会やコミュニティとの繋がりを構築するための重要なステップです。本寄付機能の運営には、他のあらゆるRevolutのサービスと同様、支払い、不正防止、会計などを担う高度なグローバル共通基盤が活用されています。Revolutは、世界での最高水準のガバナンスとテクノロジーを背景に、日本のお客様に安心感を持って利用いただける社会貢献の形を提案しています。REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 CEO 巻口 クリスティナ 蓉子は次のように述べています。

以前より検討を重ねてきた虹色ダイバーシティ様との連携を通じて、日本の皆様に、日常の延長線上で社会とつながる体験をお届けできることを大変嬉しく思います。今後も志を同じくする多くのチャリティパートナーとの連携を拡大し、日々の暮らしの中に自然に支援文化が根付く、新しい金融エコシステムの構築を推進してまいります。

◾︎ Revolut寄付機能独自の寄付体験：3つの特長高度な信頼性とスマートな操作性を融合し、寄付の新しい形を提案しています。世界基準の安全性：支払い・不正防止・会計を一貫管理するグローバル共通基盤により、最高水準の透明性を確保「お釣り寄付」で継続： 決済の端数を自動寄付する独自テクノロジーにより、日常の買い物を通じて手間なく社会貢献を実現100%届く支援：プラットフォーム利用料や決済手数料が発生しない仕組みにより、お客様の善意を1円も欠かすことなく団体へ提供 1◾︎ 世界基準のガバナンスで、人生のあらゆる「点」を一本の線で結ぶ金融体験を Revolutは、世界での最高水準のガバナンスと革新的なテクノロジーを融合させることで、個人、家族、友だち、知人、パートナー、そしてコミュニティがシームレスに結びつく、人生のあらゆる「点」を一本の線で結ぶような新しい金融体験の実現を目指しています。世界中のRevolutのお客様からの寄付により、2025年1年間で約17億150万円（約800万ポンド）2の寄付金を寄付機能に参画しているチャリティパートナー（慈善団体）に送りました。なお、寄付金総額は2026年3月20日現在で約113億3,600万円（約5,330万ポンド） 3となっています。 Revolutはこれからも、お客様に最も信頼されるライフスタイル・パートナーとなることを目指し、誠実なサービス提供に努めてまいります。（ご参考）◾︎ Revolut寄付の主な特徴・おつり寄付：Revolutカードご利用の都度、その金額を最も近い100円単位に切り上げ、その差額をを自動的に設定済の団体に寄付できます（設定はいつでも解除可能）・少額寄付：1円から寄付が可能です（1件あたりの下限金額設定は無し、上限金額は100万円）・定期寄付：一回限りの寄付をはじめ、毎日／毎週／毎月などお好みの周期で自動的な定期的な寄付を設定できます（設定はいつでも解除可能）・手数料無料：お客様およびチャリティパートナーに手数料はかからず、お客様の寄付額全額がチャリティパートナーに届けられます・シンプルな手順：アプリ内で数回タップするだけでいつでもお好きな通貨で寄付ができます・厳選されたチャリティパートナー：Revolutグローバルによる厳正な審査を経て登録されます。◾︎ 注意事項・日本の寄附金控除制度には対応していません・お客様の個人情報はチャリティーパートナー（慈善団体）に提供しません・銀行振込にてRevolutにチャージされた出金・送金可能な残高、および他のRevolutご利用者から個人間送金で受け取った資金のみを寄付できます・寄付にはマイナンバー4を当社に届け出る必要があります・ご支援いただいた寄付金額は全額を団体に届けます・「おつり寄付」機能をオンにしている場合、基本的に買い物で支払った額を最も近い100円単位に切り上げ、その差額を寄付します。（「差額」は1円～100円） 例1：340円のお買い物をした場合は60円が寄付されます 例2：300円のお買い物をした場合は100円が寄付されます・チャリティパートナーが指定した通貨で寄付金として届けられるため、お客様が寄付した資金の通貨とチャリティパートナーが指定した通貨が異なる場合は当社所定の為替レートにより換算します・詳細については利用規約（https://www.revolut.com/ja-JP/legal/donations-terms/）、FAQ（https://help.revolut.com/ja-JP/help/card-payments-withdrawals/gifts-and-donations/）、およびブログ（https://www.revolut.com/ja-JP/blog/post/jp-donations-launch-jp/）をご参照ください1 寄付金は全額がチャリティパートナー（慈善団体）に届けられます。なお、全ての寄付先に対する全てのRevolut利用者による寄付金合計額および、お客様ご自身の寄付金合計額をRevolutアプリにて確認することができますが、これらの金額は、お客様がRevolutアプリにて確認した時点における当社所定の為替レートを用いて日本円に換算した金額を表示しています。2 出典：Revolut2025年次報告書 （https://assets.revolut.com/pdf/annualreport2025.pdf） 2026年3月24日時点の当社為替レート3 2026年3月20日時点の当社為替レート4 寄付機能およびマイナンバーの詳細に関してはFAQ（https://help.revolut.com/ja-JP/help/app-features/making-donations/how-can-i-donate-to-a-charity-through-my-revolut-account/）をご覧ください ーーーーーーー◾︎Revolut（レボリュート）について 世界最大規模のデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを構築するというビジョンのもと、2015年にニック・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコにより、英国・ロンドンで設立されました。 低い手数料とお得な為替レートで海外決済・外貨両替および送金ができることを強みとして利用者ベースを拡大、現在は自動家計簿・予算管理・個人間決済、株式・暗号資産・貴金属取引、保険、クーポン、6～17歳向けカードなど幅広い金融サービスを7,000万人以上のお客様に提供しています。英国に本社を置き、現在世界の40以上の拠点を擁するRevolutは、個人向け・法人向けのアカウントサービスによってお客様のパーソナルファイナンスの管理を強化するとともに、世界中の人々をシームレスに繋げることを目指しています。http://www.revolut.com◾︎REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算／支出管理、eSIM販売、子どもと若者向けサービス、共同アカウントなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。日本において第二種資金移動業者および電子決済等代行業者として登録を受けています。 http://www.revolut.com/ja-JP/社名： REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社本社： 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー代表取締役： 巻口 クリスティナ 蓉子設立： 2017年12月（日本でのサービス開始：2020年10月）国内ライセンス： 2018年第二種資金移動業者（関東財務局長 第00060号）