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【ブランジェ浅野屋】さいたま新都心店5周年記念、伝統のパンと酒を愉しむ「アニバーサリー・ビュッフェ」を開催
新ブランドメッセージ「素材そのもの、そして上質」を体現する旗艦店へ
5周年を記念したアニバーサリー・ビュッフェとして、浅野屋のパンを心ゆくまで堪能いただける「モーニングビュッフェ」では、通常より時間を延長し、浅野屋を代表するクラシックなパンから人気のラインナップまで、焼き立ての香りと共にお届け。また、パンとお酒の新しいマリアージュを提案する、浅野屋の新たな試みとして「夜カフェビュッフェ」も実施いたします。自家製パンに加えて、特別おつまみプレートをご用意。浅野屋オリジナルワインや軽井沢ビールなど、お好みのドリンクからお選びいただき至福の“パン飲み”をご満喫ください。
■ 5周年記念：2日間限定「アニバーサリー・ビュッフェ」概要
1. モーニングビュッフェ（60分制）
開催日：2026年4月4日（土）、4月25日（土）
時間：7:00〜 15:00（L.O. 14:00）
価格：大人1,900円 ／ お子様 950円（税込）
内容：通常のパンラインナップに加え、新カフェメニュー
「自家製カンパーニュサンド（ハム＆チーズ）」をご提供いたします。
2. 夜カフェ・ビュッフェ（お酒と愉しむ特別な夜）（90分制）
パンとお酒の新しいマリアージュを提案する、浅野屋の新たな試みです。
開催日：2026年4月4日（土）、4月25日（土）
時間：16:00 〜（最終受付 18:00）
価格：大人 3,500円 ／ お子様 1,500円（税込）
内容：通常パン、自家製カンパーニュサンドに加え、
「特製おつまみプレート」をご用意。
ドリンク： アルコール1杯付き。浅野屋オリジナル「YORUNOYAワイン（赤・白）」や、本店のある軽井沢の「軽井沢ビール」からお選びいただけます。
■ 店舗概要
店舗名： ブランジェ浅野屋 さいたま新都心店
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル2階）
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
関連リンク
ブランジェ浅野屋
https://b-asanoya.com/
株式会社浅野屋(本店:長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738、代表取締役社長:佐々木一郎 以下、「浅野屋」)は、さいたま新都心店のオープン 5 周年を記念して、店舗のリニューアルを実施。これに合わせて、特別企画「モーニングビュッフェ」および、「夜カフェビュッフェ」を、4 月 4 日(土)・25 日(土)の 2 日間限定で開催いたします。
■ 5周年記念：2日間限定「アニバーサリー・ビュッフェ」概要
1. モーニングビュッフェ（60分制）
通常より時間を延長し、浅野屋を代表するクラシックなパンから人気のラインナップまで、焼き立ての香りと共にお届けします。
開催日：2026年4月4日（土）、4月25日（土）
時間：7:00〜 15:00（L.O. 14:00）
価格：大人1,900円 ／ お子様 950円（税込）
内容：通常のパンラインナップに加え、新カフェメニュー
「自家製カンパーニュサンド（ハム＆チーズ）」をご提供いたします。
2. 夜カフェ・ビュッフェ（お酒と愉しむ特別な夜）（90分制）
パンとお酒の新しいマリアージュを提案する、浅野屋の新たな試みです。
開催日：2026年4月4日（土）、4月25日（土）
時間：16:00 〜（最終受付 18:00）
価格：大人 3,500円 ／ お子様 1,500円（税込）
内容：通常パン、自家製カンパーニュサンドに加え、
「特製おつまみプレート」をご用意。
ドリンク： アルコール1杯付き。浅野屋オリジナル「YORUNOYAワイン（赤・白）」や、本店のある軽井沢の「軽井沢ビール」からお選びいただけます。
■ 店舗概要
店舗名： ブランジェ浅野屋 さいたま新都心店
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル2階）
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
関連リンク
ブランジェ浅野屋
https://b-asanoya.com/