【ブランジェ浅野屋】さいたま新都心店5周年記念、伝統のパンと酒を愉しむ「アニバーサリー・ビュッフェ」を開催

株式会社浅野屋(本店:長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738、代表取締役社長:佐々木一郎 以下、「浅野屋」)は、さいたま新都心店のオープン 5 周年を記念して、店舗のリニューアルを実施。これに合わせて、特別企画「モーニングビュッフェ」および、「夜カフェビュッフェ」を、4 月 4 日(土)・25 日(土)の 2 日間限定で開催いたします。

通常より時間を延長し、浅野屋を代表するクラシックなパンから人気のラインナップまで、焼き立ての香りと共にお届けします。











開催日：2026年4月4日（土）、4月25日（土）時間：7:00〜 15:00（L.O. 14:00）価格：大人1,900円 ／ お子様 950円（税込）内容：通常のパンラインナップに加え、新カフェメニュー「自家製カンパーニュサンド（ハム＆チーズ）」をご提供いたします。