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セルフ形式のカラオケCLUB DAM大間々店 4月1日にオープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、セルフ形式のカラオケCLUB DAM大間々店（群馬県みどり市）を2026年4月1日にオープンします。
3室に新機能満載のフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を導入し、全室に65インチ以上の大型モニターを設置。臨場感あふれるカラオケを楽しめます。
また、フードとドリンクの持ち込みが自由であるのに加え、ソフトドリンクバーとアルコールバーも完備しています。セルフシステムにより受付から会計までをスピーディーに進められるほか、66台収容の平面駐車場を確保しており、車でのアクセスもスムーズで気ままにカラオケを楽しめます。
■カラオケCLUB DAM 大間々店 店舗概要
開店日：2026年4月1日(水)
所在地：群馬県みどり市大間々町大間々27-34
電話番号：0277-47-7417
アクセス：上毛電気鉄道・東武鉄道赤城駅 徒歩20分／車で5分
駐車場：あり（66台）
営業時間 ：月〜木・日・祝 9:00〜翌2:00
金・土・祝前 9:00〜翌5:00
定休日：なし
店舗面積：329.21平方メートル
ルーム数：全20室
メニュー：フード、ドリンク持ち込み可
ソフトドリンクバー（無料）、アルコールバー（有料）
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://karaokeclub.jp/?p=36953
運営会社：株式会社第一興商
■オープン記念キャンペーン
2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間中、利用料金総額50%OFF
2026年4月1日(水)から4月30日(木)までの期間中、アルコールバー無料（20歳以上の方対象）
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に70店（2026年4月1日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。
3室に新機能満載のフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を導入し、全室に65インチ以上の大型モニターを設置。臨場感あふれるカラオケを楽しめます。
また、フードとドリンクの持ち込みが自由であるのに加え、ソフトドリンクバーとアルコールバーも完備しています。セルフシステムにより受付から会計までをスピーディーに進められるほか、66台収容の平面駐車場を確保しており、車でのアクセスもスムーズで気ままにカラオケを楽しめます。
開店日：2026年4月1日(水)
所在地：群馬県みどり市大間々町大間々27-34
電話番号：0277-47-7417
アクセス：上毛電気鉄道・東武鉄道赤城駅 徒歩20分／車で5分
駐車場：あり（66台）
営業時間 ：月〜木・日・祝 9:00〜翌2:00
金・土・祝前 9:00〜翌5:00
定休日：なし
店舗面積：329.21平方メートル
ルーム数：全20室
メニュー：フード、ドリンク持ち込み可
ソフトドリンクバー（無料）、アルコールバー（有料）
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://karaokeclub.jp/?p=36953
運営会社：株式会社第一興商
■オープン記念キャンペーン
2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間中、利用料金総額50%OFF
2026年4月1日(水)から4月30日(木)までの期間中、アルコールバー無料（20歳以上の方対象）
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に70店（2026年4月1日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。