年間約3億本（※1）のペットボトルを資源循環へ 12年連続売上No.1（※2）の「ネスカフェ ボトルコーヒー」に、リサイクルPET素材100%のボトルを採用

年間約3億本（※1）のペットボトルを資源循環へ 12年連続売上No.1（※2）の「ネスカフェ ボトルコーヒー」に、リサイクルPET素材100%のボトルを採用