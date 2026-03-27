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年間約3億本（※1）のペットボトルを資源循環へ 12年連続売上No.1（※2）の「ネスカフェ ボトルコーヒー」に、リサイクルPET素材100%のボトルを採用
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、リサイクルPET素材100%のボトルを採用した「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」と「ネスカフェ アイスブレンドボトルコーヒー」の出荷を、2026年3月上旬より開始しました。
（※1）2026年の販売予測をもとに算出
（※2）インテージSRI＋ 501ml以上ペットボトルコーヒーカテゴリー 2013年10月〜2025年9月金額シェア
リサイクルPET素材100%のボトルを採用する「ネスカフェ ボトルコーヒー」
ネスレグループは、資源と環境を守るため、“持続可能なパッケージ”への挑戦を続けており、ネスレ日本もその実現に貢献すべく取り組みを進めてきました。「ネスカフェ ボトルコーヒー」のうち「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」では、2022年3月にラベルをなくすことで剥がす手間を減らし、ごみ削減にもつながるラベルレス製品を発売し、好評を得ています。さらに、ペットボトルに使用するリサイクルPET素材の比率も段階的に引き上げてきました。
これらの取り組みを踏まえ、このたび、「ネスカフェ ボトルコーヒー」（「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」および「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」）に、リサイクルPET素材100％のボトルを採用するに至りました。
本製品には、日本国内で回収されたペットボトルをメカニカルリサイクル（※参考資料）し、再生したリサイクルPET素材を使用した容器を採用しています。これにより、新たな石油由来原料を使用せず、限りある資源を循環させることが可能になります。
ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げています。今後も、安全で美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう努めていきます。
■製品概要
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※3）、通販サイト
（※3）一部取扱のない店舗もあります。
製品名、容量：
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ゼロ、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖、900ml
ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 甘さひかえめ、900ml
ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 無糖、900ml
販売チャネル：通販サイト
製品名、容量：
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ ラベルレス、900ml×12本
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス、900ml×12本
（※1）2026年の販売予測をもとに算出
（※2）インテージSRI＋ 501ml以上ペットボトルコーヒーカテゴリー 2013年10月〜2025年9月金額シェア
リサイクルPET素材100%のボトルを採用する「ネスカフェ ボトルコーヒー」
ネスレグループは、資源と環境を守るため、“持続可能なパッケージ”への挑戦を続けており、ネスレ日本もその実現に貢献すべく取り組みを進めてきました。「ネスカフェ ボトルコーヒー」のうち「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」では、2022年3月にラベルをなくすことで剥がす手間を減らし、ごみ削減にもつながるラベルレス製品を発売し、好評を得ています。さらに、ペットボトルに使用するリサイクルPET素材の比率も段階的に引き上げてきました。
これらの取り組みを踏まえ、このたび、「ネスカフェ ボトルコーヒー」（「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」および「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」）に、リサイクルPET素材100％のボトルを採用するに至りました。
本製品には、日本国内で回収されたペットボトルをメカニカルリサイクル（※参考資料）し、再生したリサイクルPET素材を使用した容器を採用しています。これにより、新たな石油由来原料を使用せず、限りある資源を循環させることが可能になります。
ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げています。今後も、安全で美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう努めていきます。
■製品概要
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※3）、通販サイト
（※3）一部取扱のない店舗もあります。
製品名、容量：
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ゼロ、900ml
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖、900ml
ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 甘さひかえめ、900ml
ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 無糖、900ml
販売チャネル：通販サイト
製品名、容量：
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ ラベルレス、900ml×12本
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス、900ml×12本
イメージ画像：「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー（無糖、甘さひかえめ）」
イメージ画像：「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー（無糖 ラベルレス、無糖）」
「ネスカフェ ボトルコーヒー」ブランド情報： https://nescafe.nestle.jp/bottle-coffee
以上