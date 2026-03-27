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【長野エリア】設備の悩みをゼロに。「ネクシーズZERO」CM放送開始！長野放送・信越放送
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表 近藤 太香巳、証券コード：4346）は、設備導入支援サービス「ネクシーズZERO」のテレビCM「ゼロ円で完封 全国篇」を、2026年4月より、長野放送、信越放送にて放送いたします。
本CMはピッチャーに扮したグループ代表近藤が放つ「ゼロ円で完封！」という強いメッセージで、初期費用ゼロで業務用設備を導入できるサービスの特長を広く周知するものです。
【TVCM本編】※16秒
ネクシーズZERO『ゼロ円で完封篇』全国版
さらにCM放送と同時期に、長野駅前ビジョンや市内バスラッピングなどの街頭プロモーションも実施いたします。
株式会社NEXYZ.は長野県内の6つを含む全国157の金融機関と提携、省エネ設備の導入をサポートし、脱炭素の取組みを推進しています。（諏訪信用金庫・八十二長野銀行・松本信用金庫・アルプス中央信用金庫・長野県信用組合・長野信用金庫）
また、環境省よりエコ・ファースト企業に認定されており、2030年までに400万トンのCO2排出削減を目標としています。
環境金融のトップランナー企業として全国40の拠点から、地域に根ざした金融機関と共に、地域経済の好循環を創出します。
▼サービス概要
名称：ネクシーズZERO
URL：https://service.nexyz-zero.jp/
・200メーカー50万点以上のLED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を、初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、企業のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
▼会社概要
会社名：株式会社NEXYZ.Group（証券コード 4346）
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル
代表者：近藤 太香巳
事業内容：エンベデッド・ファイナンス事業、メディア・プロモーション事業、DXソリューション事業、他
URL：https://www.nexyzgroup.jp/
営業拠点一覧はこちら
https://www.nexyz.jp/offices/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
本CMはピッチャーに扮したグループ代表近藤が放つ「ゼロ円で完封！」という強いメッセージで、初期費用ゼロで業務用設備を導入できるサービスの特長を広く周知するものです。
ネクシーズZERO『ゼロ円で完封篇』全国版
さらにCM放送と同時期に、長野駅前ビジョンや市内バスラッピングなどの街頭プロモーションも実施いたします。
株式会社NEXYZ.は長野県内の6つを含む全国157の金融機関と提携、省エネ設備の導入をサポートし、脱炭素の取組みを推進しています。（諏訪信用金庫・八十二長野銀行・松本信用金庫・アルプス中央信用金庫・長野県信用組合・長野信用金庫）
また、環境省よりエコ・ファースト企業に認定されており、2030年までに400万トンのCO2排出削減を目標としています。
環境金融のトップランナー企業として全国40の拠点から、地域に根ざした金融機関と共に、地域経済の好循環を創出します。
▼サービス概要
名称：ネクシーズZERO
URL：https://service.nexyz-zero.jp/
・200メーカー50万点以上のLED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を、初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、企業のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
▼会社概要
会社名：株式会社NEXYZ.Group（証券コード 4346）
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル
代表者：近藤 太香巳
事業内容：エンベデッド・ファイナンス事業、メディア・プロモーション事業、DXソリューション事業、他
URL：https://www.nexyzgroup.jp/
営業拠点一覧はこちら
https://www.nexyz.jp/offices/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
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https://www.nexyz.jp/