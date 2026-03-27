GAC Philippines、ONE GAC 2.0による3つの戦略的展開で現地市場での存在感を強化

マニラ、フィリピン、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 2026年初頭、GACはアジア太平洋地域において力強い成長の勢いを維持しました。1月下旬以降、GAC INTERNATIONAL Philippinesは「ブランド刷新」に注力し、戦略発表や体験価値の向上からチャネルの活性化に至るまで、多面的な展開をわずか1か月余りで完了させました。これらの取り組みは、年間を通じて現地市場との関わりを深めるための強固な基盤を築きました。GACは「フィリピンで、フィリピンのために、フィリピンに溶け込み、フィリピンに奉仕し、フィリピンに貢献する（In Philippines, For Philippines, Integrating into Philippines, Serving Philippines, Contributing to Philippines）」というローカリゼーションの使命を堅持しており、ブランド刷新と直営体制への移行はこのビジョンを実現するための重要な一歩です。





1月下旬、GAC INTERNATIONAL Philippinesは現地直営事業の強化を正式に発表し、ONE GACブランド戦略を公開しました。この戦略は、GAC MOTOR、AION、およびHYPTECという既存の3つの製品・事業ラインを統合した枠組みにまとめ、「1つの統一ブランド、1つの統合チャネル、1つの統一サービス基準（One Unified Brand, One Integrated Channel, One Unified Service Standard）」に重点を置いています。その目的は、フィリピンの消費者により明確で一貫性のあるブランド体験を提供すると同時に、販売店パートナーにより強い成長の勢いをもたらすことです。

戦略発表に続き、GAC INTERNATIONAL Philippinesは2月初旬にマカティのショールームで2日間の「Content Day」を開催しました。自動車メディアやキーオピニオンリーダーを招き、詳細な試乗やコンテンツの共同制作を通じてAION VおよびHYPTEC HTを体験する場を提供しました。

一連のブランド刷新活動の重要な節目として、GAC INTERNATIONAL 2026 Philippines Dealer Conferenceが2月27日にマニラで成功裏に開催されました。これは直営体制への移行後、初めてのディーラー会合となりました。この会議には全国から30社の中核ディーラーが集まり、チャネルレベルでの実施をさらに推進しました。会議では、ONE GAC 2.0グローバル戦略のもと、GAC INTERNATIONAL Philippinesチームが、製品、マーケティング、ネットワーク、およびアフターセールスの4つの側面における2026年の実施計画を発表しました。

2026年第1四半期におけるGAC INTERNATIONAL Philippinesのブランド刷新の取り組みは、一貫した流れを形成しており、「直営化への転換」の道筋とONE GAC戦略の実施を明確に示しています。直営フェーズに入り、GAC INTERNATIONAL Philippinesは現地での運営能力を強化し、カスタマーサービス体験を向上させ、より充実したシステムでフィリピン市場での存在感を高めていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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