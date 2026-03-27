会話の事前準備をよりスムーズに：Even Realities G2に「Prep Notes」が登場

中国、深セン, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- Even Realitiesは本日、スマートグラス「Even G2」における会話体験を刷新する新機能「Prep Notes」と、開発者向けプラットフォーム「Even Hub」を発表しました。これにより、Even G2は日常の中でさらに実用的な存在へと進化します。





創業者兼CEOのWill Wangは次のように述べています。

「テクノロジーは人間のためにあるべきであり、その逆ではありません。私たちは、日々の会話という大切な瞬間に寄り添うプロダクトを開発しました。」

会話を"追う"から、"主導する"へ

Even Realitiesは2025年11月にEven G2を発表し、リアルタイムで会話の要約や提案を行うAIエージェント「会話サポート」を搭載しました。

その後のユーザーフィードバックから、「会話についていくだけでなく、事前に準備して臨みたい」というニーズが明らかになりました。

こうしたニーズに応えるのが「Prep Notes」です。ユーザーは会議や通話、会話の前に関連資料をアップロードすることで、使用時に重要な情報をリアルタイムで表示できます。

表示される内容には、準備メモ、想定回答、キーワード、ファクトチェックなどが含まれ、スマートフォンやPCを取り出すことなく確認可能です。

また、グラス本体やEven R1リングを操作することで、ライブキャプション、リアルタイム提案、Prep Notesの切り替えも簡単に行えます。詳細はローンチ動画をご覧ください。ローンチビデオ

あなただけの「第二の記憶」へ

Even Realitiesは今後、Even G2をさらに進化させていきます。日々の会話を通じてユーザーへの理解を深め、より的確なサポートを提供する、まるでパーソナルな伴走者のような存在を目指します。

基本的な考え方はシンプルです。ユーザーが提供するコンテキストが増えるほど、Even G2はより有用になります。

Wangは、初期バージョンが今後数か月以内に提供予定であることを明らかにしています。

視界に広がる新たな可能性

同時に発表された「Even Hub」は、開発者がEven G2向けにアプリを開発できるオープンプラットフォームです。ユーザーはアプリを直接グラスにインストールでき、デバイスの活用範囲を大きく広げることが可能になります。

電子書籍リーダー、呼吸エクササイズ、車両管理、チェスなど、すでに多様なアプリが登場しており、コミュニティの創造性の広がりを示しています。

Wangは次のようにコメントしています。

「開発者に門戸を開いたことで、私たちが想像していなかった使い方が生まれました。Even Hubは、Even G2の可能性を私たちだけでなく、コミュニティ全体で広げていくためのものです。」

「Prep Notes」は3月26日よりEven Realitiesアプリで利用可能です。

「Even Hub」は早ければ来週より提供開始予定です。

Even Realitiesについて

Even Realitiesは深圳に本社を置くテクノロジー企業で、AI搭載スマートグラスの開発を行っています。主力製品であるEven G2は、「優れたテクノロジーは注意を奪うのではなく、自然と使われるものである」という考えのもと設計されています。

同社は、人間中心かつプライバシー重視のAI開発を掲げ、現在の社会に即したプロダクトづくりを推進しています。

お問い合わせ先：japanpr@evenrealities.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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