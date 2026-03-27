MiTAC Computing、OCPに準拠したAIレディの液冷イノベーションでCloudFest 2026をリード

ルスト、 ドイツ、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 高性能でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションの世界的リーダーであり、MiTAC Holdings Corporation（TWSE：3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corporationは、CloudFest 2026（ブース H15&H16）で、最新のAIレディのインフラ、OCPに準拠したプラットフォーム、液冷イノベーションを紹介します。同社は業界のリーダーであるAMDおよびインテルと協力し、持続可能なデータセンターへの高まる需要をサポートするために設計された、サーバーとラックの両方のスケールでスケーラブルなソリューションを実証しています。



MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026



また、MiTAC Computingは、クラウドサービスプロバイダーであるQarnotと共同で、フランスにおける航空宇宙、自動車、エネルギー、銀行などの業界における持続可能なハイパフォーマンスコンピューティングを推進する導入事例を紹介します。

AI時代のGPUアクセラレーション・ソリューション

・MiTAC G4520G6 - クラウドインフラと従来のHPCワークロード用に設計された柔軟なサーバープラットフォームです。最新のインテル®Xeon®6プロセッサーを搭載し、高密度でスケーラブルな環境向けに1ワットあたりのパフォーマンスを向上させます。このプラットフォームは、最大8基のダブルワイドPCIe Gen5 GPUをサポートし、AIトレーニング、推論、HPCワークロードの強力なアクセラレーションを可能にします。

・MiTAC HG68-B8016 - クラウドゲーミングと計算負荷の高いワークロード向けに設計されたマルチノードプラットフォームです。AMD EPYC™ 4005シリーズ・プロセッサーを搭載した5つのシングルソケットノードを統合し、それぞれがDDR5-5600メモリーとNVMeストレージをサポートすることで、クラウドネイティブな展開の効率を最適化します。

・MiTAC TN85-B8261 - 最大4基のデュアルスロットGPUをサポートするデュアルソケットGPUサーバーです。24個のDDR5-6400 RDIMMスロットとツールレスNVMeストレージキャリアを備え、ディープラーニングやHPC環境に必要なスループットと柔軟性を提供します。

スケーラブルなエンタープライズ・ワークロードのためのOCPに準拠したソリューション

・MiTAC C2810Z5 - AMD EPYC™ 9005/9004プロセッサをサポートし、柔軟なE1.SおよびU.2 NVMeストレージ構成、最適化された熱設計、高密度の ORv3 展開をサポートするOCPに準拠したサーバです。

・MiTAC C2811Z5 - 高密度コンピューティング環境向けに構築された、OCPに準拠したマルチノードサーバーです。AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサーを搭載し、12個のDDR5-6400メモリー・スロット（1ノードあたり最大3TB）とNVMe E1.Sストレージをサポートしているため、科学シミュレーションや気象モデリングなどの要求の厳しいHPCワークロードでも安定したパフォーマンスを発揮します。

・MiTAC R2520G6 - デュアルIntel®Xeon®6プロセッサー、最大 32 個のDDR5-6400 RDIMM、そして最大24台のドライブをサポートするスケーラブルなNVMe U.2ストレージを搭載したエンタープライズ・サーバーです。このプラットフォームは、ネットワーク、管理、広帯域I/OにOCPスタイルのモジュラーアーキテクチャを採用し、ハイパースケールのような柔軟性、アップグレードの簡素化、データストレージ、アナリティクス、AIデータ前処理のスループット向上を実現しています。

・MiTAC M2810Z5 - 高性能I/Oワークロード向けに設計されたクラウドコンピューティングに最適化されたエンタープライズサーバーで、大規模データベースやトランザクション・アプリケーション向けの高帯域幅と高速データアクセスを実現します。本プラットフォームは、OCP NIC 3.0およびE1.S NVMeを含むOCPに準拠したネットワーキングおよびストレージ・アーキテクチャを採用し、マルチノード・ハイパースケール設計と組み合わせることで、クラウド・データセンター向けに高い計算密度、柔軟なネットワーキングのアップグレード、サービス性の向上を実現します。

高精度の液体冷却で最も過酷なコンピュート要求に対応

・大規模なAIトレーニングワークロード向けに最適化されたMR1100シリーズ高密度48U EIA液冷ラックは、持続的なスループットと低レイテンシーを実現します。最新のAMD Instinct™ MI355X GPU（1ノードあたり最大8基）と、1ユニットあたり6TBの大容量メモリを搭載したAMD EPYC™ 9005シリーズCPUを統合しています。合計64～256個のGPUをサポートするこのソリューションは、コールドプレート冷却とAMD Pensando™ Pollara 400 AI NICを活用し、高速400/800 Gb/sネットワーク・ファブリック上でノン・スロットルのパフォーマンスを提供します。

MiTACソリューションは、ScaleUp Technologiesとの提携によるブースH14およびASBIS Enterprisesとの提携によるブースG15 & Z47でも紹介されています。

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界での豊富な知見を背景に、包括的でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションを提供しています。AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門とするMiTAC Computingは、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにわたり、妥協のない品質を確保するための厳格な手法を用いて、性能と統合を完全に実現しています。あらゆるレベルでの品質へのこだわりが、MiTAC Computingを業界内で際立たせています。

グローバルに事業を展開し、研究開発および製造からグローバルサポートに至るエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、独自のビジネスニーズに対応する最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現します。AIと液冷の最新の進歩を活用し、MiTACブランドとIntel DSGおよびTYANサーバー製品を統合することで、MiTAC Computingは、革新的で効率的かつ信頼性の高いサーバー技術だけでなく、ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションで際立った存在となり、企業が将来の課題に対応できるよう支援します。

www.mitaccomputing.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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