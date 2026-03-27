「ずんだを味わうシェイク」が早稲田に登場！3月28日から『aba′s café（アバズカフェ）』にて販売開始
株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）が運営する『ずんだ専門店 ずんだらぼ』は、早稲田の『aba's café（アバズカフェ）』にて、2026年3月28日(土)から「ずんだを味わうシェイク」の販売を開始します。メニュー提供をすることで、店舗集客とずんだらぼの認知拡大、そして宮城県の郷土料理「ずんだ」の認知向上に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345256/images/bodyimage1】
■『aba's café』でのメニュー導入概要
・導入開始日：2026年3月28日（土）10:30～（プレ販売：3月27日16:00～）
・提供メニュー：ずんだを味わうシェイク（800円）
・住所：東京都新宿区早稲田鶴巻町518-17 ロゼ早稲田 1F
※アクセス：東京メトロ東西線｢早稲田駅｣より徒歩3分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345256/images/bodyimage2】
■『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的として、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
今回のメニュー提供事業は、飲食業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を行うことで店舗様に従来とは異なる顧客層の獲得をしていただくことを目的にしています。店舗様と協業することで、ずんだの認知度向上およびずんだ好きの増加に貢献します。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345256/images/bodyimage3】
■『aba's café』について
『アバ』とは青森の方言で『おばあちゃん』や『お母さん』を意味します。どこか懐かしくあったかい、そして魔法のように美味しい『アバの味』をお楽しみいただけます。健康とおいしさを兼ね備えたメニューや焼き菓子は人気があり、アットホームなお店や店主の雰囲気から多くのリピーターが通うお店です。
所在地：東京都新宿区早稲田鶴巻町518-17 ロゼ早稲田 1F
営業時間：平日10:30～18:30
定休日：日曜日・祝日
公式Instagram：https://www.instagram.com/abas_cafe/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345256/images/bodyimage4】
■当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
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■『aba's café』でのメニュー導入概要
・導入開始日：2026年3月28日（土）10:30～（プレ販売：3月27日16:00～）
・提供メニュー：ずんだを味わうシェイク（800円）
・住所：東京都新宿区早稲田鶴巻町518-17 ロゼ早稲田 1F
※アクセス：東京メトロ東西線｢早稲田駅｣より徒歩3分
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■『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的として、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
今回のメニュー提供事業は、飲食業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を行うことで店舗様に従来とは異なる顧客層の獲得をしていただくことを目的にしています。店舗様と協業することで、ずんだの認知度向上およびずんだ好きの増加に貢献します。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
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■『aba's café』について
『アバ』とは青森の方言で『おばあちゃん』や『お母さん』を意味します。どこか懐かしくあったかい、そして魔法のように美味しい『アバの味』をお楽しみいただけます。健康とおいしさを兼ね備えたメニューや焼き菓子は人気があり、アットホームなお店や店主の雰囲気から多くのリピーターが通うお店です。
所在地：東京都新宿区早稲田鶴巻町518-17 ロゼ早稲田 1F
営業時間：平日10:30～18:30
定休日：日曜日・祝日
公式Instagram：https://www.instagram.com/abas_cafe/
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■当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
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