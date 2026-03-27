TVアニメ 『進撃の巨人』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII SHINGEKI」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』とのTVアニメ 『進撃の巨人※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344929/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」「ハンジ」の4モデル。作品タイトルと各キャラクター名のイメージモチーフを充電ケースに、自由の翼と各キャラクターのイメージモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」「ハンジ」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて3月28日（土）11:00より実機展示、試聴、受注受付を開始致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、明日より開催の「AnimeJapan2026※3」音アニブースにて、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」の先行販売を実施します。ご購入者にはAnimeJapan限定描き下ろしイラストA4クリアポスターをプレゼント致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」では3月31日（火）11:00からの販売開始となります。
※1 TVアニメ『進撃の巨人』
全世界18言語・180カ国以上で出版され全世界でのシリーズ累計発行部数が1億4000万部を突破するなど、日本のみならず世界中に衝撃を与えつづける作品(全34巻。講談社刊)。その魅力は、作者・諫山創の描き出す物語世界。
人類を捕食する謎多き「巨人」、巨人の侵入を阻む高い「壁」に囲まれた人類の居住地、巨人に対抗するために開発された「立体機動装置」など、その世界観は一読した読者の心を離さない。アニメやゲームはもちろん、映画や CM、多数の企業とのコラボレーション企画など、影響はあらゆるメディアに広がりを見せており、今や、世界で最も読まれている漫画の一つと言っても過言ではない。
■『進撃の巨人』ポータルサイト：https://aot-portal.com/
■公式X（@anime_shingeki）： https://x.com/anime_shingeki
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344929/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」「ハンジ」の4モデル。作品タイトルと各キャラクター名のイメージモチーフを充電ケースに、自由の翼と各キャラクターのイメージモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」「ハンジ」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて3月28日（土）11:00より実機展示、試聴、受注受付を開始致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、明日より開催の「AnimeJapan2026※3」音アニブースにて、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」の先行販売を実施します。ご購入者にはAnimeJapan限定描き下ろしイラストA4クリアポスターをプレゼント致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」では3月31日（火）11:00からの販売開始となります。
※1 TVアニメ『進撃の巨人』
全世界18言語・180カ国以上で出版され全世界でのシリーズ累計発行部数が1億4000万部を突破するなど、日本のみならず世界中に衝撃を与えつづける作品(全34巻。講談社刊)。その魅力は、作者・諫山創の描き出す物語世界。
人類を捕食する謎多き「巨人」、巨人の侵入を阻む高い「壁」に囲まれた人類の居住地、巨人に対抗するために開発された「立体機動装置」など、その世界観は一読した読者の心を離さない。アニメやゲームはもちろん、映画や CM、多数の企業とのコラボレーション企画など、影響はあらゆるメディアに広がりを見せており、今や、世界で最も読まれている漫画の一つと言っても過言ではない。
■『進撃の巨人』ポータルサイト：https://aot-portal.com/
■公式X（@anime_shingeki）： https://x.com/anime_shingeki
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。