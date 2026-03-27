200kmを走るランナーを和菓子で応援！ 創業50周年の明日香野がウルトラマラソン大会「小江戸大江戸200k」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ウルトラマラソン大会「第16回小江戸大江戸200k」に参加。長距離に挑戦するランナーの皆さまへ、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage1】
本大会は、蓮馨寺（埼玉県川越市）をスタート・ゴール会場とし、「広大な関東平野を感じる小江戸、東京の新旧名所を巡る大江戸、そして再び小江戸へ。知らなかった自分と首都圏を巡る旅」をコンセプトに開催されています。
小江戸大江戸200km、230km、260km、小江戸90km、大江戸ナイト115kmの5カテゴリーが設けられ、出走した773名のうち505名が完走。完走者500名超えと大変盛り上がりました（完走率は65.3%）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage2】
大会中は晴天に恵まれ、両日とも川越市の最高気温は15℃前後で、ランナーは心地よい春日和の中を走り続けました。明日香野はエイドステーションで「よもぎあんこ餅」「抹茶プリン大福」計348パックを提供。200km超のカテゴリーは、トップ選手でも20時間を超える長丁場とあって、素早くエネルギー補給のできる和菓子は、ランナーの皆さまに喜んでいただけました。
全体の完走者は505名、完走率が65.3％と、寒さと強い雨風に苦しんだ前年の完走率48.4%を大きく上回り、多くのランナーが大きな挑戦を成し遂げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage3】
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、ウルトラマラソンでもランナーの皆さまに喜んでいただきたいとの思いから、大会に参加させていただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【大会概要】
大会 ：第16回 小江戸大江戸200k
主催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
日時 ：2026年3月14日（土）～15日（日）
公式サイト：https://trainic-world.org/coedo-oedo/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage1】
本大会は、蓮馨寺（埼玉県川越市）をスタート・ゴール会場とし、「広大な関東平野を感じる小江戸、東京の新旧名所を巡る大江戸、そして再び小江戸へ。知らなかった自分と首都圏を巡る旅」をコンセプトに開催されています。
小江戸大江戸200km、230km、260km、小江戸90km、大江戸ナイト115kmの5カテゴリーが設けられ、出走した773名のうち505名が完走。完走者500名超えと大変盛り上がりました（完走率は65.3%）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage2】
大会中は晴天に恵まれ、両日とも川越市の最高気温は15℃前後で、ランナーは心地よい春日和の中を走り続けました。明日香野はエイドステーションで「よもぎあんこ餅」「抹茶プリン大福」計348パックを提供。200km超のカテゴリーは、トップ選手でも20時間を超える長丁場とあって、素早くエネルギー補給のできる和菓子は、ランナーの皆さまに喜んでいただけました。
全体の完走者は505名、完走率が65.3％と、寒さと強い雨風に苦しんだ前年の完走率48.4%を大きく上回り、多くのランナーが大きな挑戦を成し遂げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage3】
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、ウルトラマラソンでもランナーの皆さまに喜んでいただきたいとの思いから、大会に参加させていただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【大会概要】
大会 ：第16回 小江戸大江戸200k
主催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
日時 ：2026年3月14日（土）～15日（日）
公式サイト：https://trainic-world.org/coedo-oedo/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345113/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp