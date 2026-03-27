不動産投資のベルテックス 不動産クラウドファンディング 『VERFUND 18号』3月27日よりWEB募集を開始！
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、2026年3月27日より不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化投資商品『VERFUND（ベルファンド）18号』のWEB申込の受付を開始しました。
◆『VERFUND（ベルファンド）18号』の概要
第18号ファンドは、『セジョリ板橋坂下II』および『プレールドゥーク西巣鴨』の2室を対象不動産とし、予定分配率は年利5.0％に設定いたしました。
また、出資者の安全性を高めるため、従前同様「優先劣後構造」を採用しております。
これにより、万が一売却損が発生した場合でも、まず劣後出資分から損失を吸収するため、損失が30％以内であれば出資者の元本が保全される仕組みとなっております。
【対象物件】
・セジョリ板橋坂下II（東京都板橋区坂下2-14-18） の1室
・プレールドゥーク西巣鴨（東京都北区滝野川2-16-13） の1室
【募集概要】
募集優先出資額：70,000,000円
出資総額 ：100,000,000円（優先出資：70,000,000円、劣後出資：30,000,000円）
１口 ：100,000円（1口から）
【申込受付期間】
2026年3月27日～2026年5月19日
社会経済環境がめまぐるしく変化する昨今において、資産運用商品に対する投資家の皆さまの期待は想定以上に強く、販売前から多くのお問い合わせを頂いております。インターネット・スマートフォンでのお申込とご契約が可能になりましたので、お申込をご希望の方は投資家サイト（https://verfund-invest.com/）へアクセスください。
◆対象物件について
＜セジョリ板橋坂下II＞
都営三田線「蓮根」駅徒歩4分の「セジョリ板橋坂下II」は、2021年5月竣工・RC造地上5階、全50戸のペット相談可分譲マンションです。 全戸東向きの住戸計画で採光・通風に配慮。 駅周辺には日常利便施設が揃い、大手町・水道橋方面へのアクセスも軽快。間取りは１K～１LDK+Sで、シングル～DINKSに適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345123/images/bodyimage1】
＜プレールドゥーク西巣鴨＞
都営三田線「西巣鴨」駅徒歩8分、JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10分の「プレールドゥーク西巣鴨」は、2018年5月竣工・RC造14階、全37戸のペット相談可分譲マンションです。 明治通りから一本入った住宅街に位置し、オートロックや宅配ボックスを備えた安心の共用部が魅力。周辺は日常利便施設が点在し、最寄りバス停からの便も利用でき、行き先に応じたアクセス性を確保しています。プランは主に１K～２LDKで、都市型のシングル～DINKSにフィットします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345123/images/bodyimage2】
◆VERFUND（ベルファンド）とは
『VERFUND（以下「ベルファンド」）』は、不動産特定共同事業法（※）に基づく電子取引業務の許可（または登録）を受けた、株式会社ベルテックスが提供する不動産型クラウドファンディングサービスです。
本サービスでは、資産運用を希望する投資家の皆さまから資金を募り、株式会社ベルテックスが運営するベルファンドを通じて不動産の運用を行い、その運用益や売却益を投資家の皆さまに分配する仕組みとなっております。
また、投資家の皆さまの安全性を高めるため、「優先劣後構造」を採用しております。これにより、万が一不動産の売却により損失が発生した場合でも、一定の範囲内で劣後出資分から損失を吸収するため、損失が30％以内であれば投資家の元本は保全される設計となっております。
◆『VERFUND（ベルファンド）18号』の概要
第18号ファンドは、『セジョリ板橋坂下II』および『プレールドゥーク西巣鴨』の2室を対象不動産とし、予定分配率は年利5.0％に設定いたしました。
また、出資者の安全性を高めるため、従前同様「優先劣後構造」を採用しております。
これにより、万が一売却損が発生した場合でも、まず劣後出資分から損失を吸収するため、損失が30％以内であれば出資者の元本が保全される仕組みとなっております。
【対象物件】
・セジョリ板橋坂下II（東京都板橋区坂下2-14-18） の1室
・プレールドゥーク西巣鴨（東京都北区滝野川2-16-13） の1室
【募集概要】
募集優先出資額：70,000,000円
出資総額 ：100,000,000円（優先出資：70,000,000円、劣後出資：30,000,000円）
１口 ：100,000円（1口から）
【申込受付期間】
2026年3月27日～2026年5月19日
社会経済環境がめまぐるしく変化する昨今において、資産運用商品に対する投資家の皆さまの期待は想定以上に強く、販売前から多くのお問い合わせを頂いております。インターネット・スマートフォンでのお申込とご契約が可能になりましたので、お申込をご希望の方は投資家サイト（https://verfund-invest.com/）へアクセスください。
◆対象物件について
＜セジョリ板橋坂下II＞
都営三田線「蓮根」駅徒歩4分の「セジョリ板橋坂下II」は、2021年5月竣工・RC造地上5階、全50戸のペット相談可分譲マンションです。 全戸東向きの住戸計画で採光・通風に配慮。 駅周辺には日常利便施設が揃い、大手町・水道橋方面へのアクセスも軽快。間取りは１K～１LDK+Sで、シングル～DINKSに適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345123/images/bodyimage1】
＜プレールドゥーク西巣鴨＞
都営三田線「西巣鴨」駅徒歩8分、JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10分の「プレールドゥーク西巣鴨」は、2018年5月竣工・RC造14階、全37戸のペット相談可分譲マンションです。 明治通りから一本入った住宅街に位置し、オートロックや宅配ボックスを備えた安心の共用部が魅力。周辺は日常利便施設が点在し、最寄りバス停からの便も利用でき、行き先に応じたアクセス性を確保しています。プランは主に１K～２LDKで、都市型のシングル～DINKSにフィットします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345123/images/bodyimage2】
◆VERFUND（ベルファンド）とは
『VERFUND（以下「ベルファンド」）』は、不動産特定共同事業法（※）に基づく電子取引業務の許可（または登録）を受けた、株式会社ベルテックスが提供する不動産型クラウドファンディングサービスです。
本サービスでは、資産運用を希望する投資家の皆さまから資金を募り、株式会社ベルテックスが運営するベルファンドを通じて不動産の運用を行い、その運用益や売却益を投資家の皆さまに分配する仕組みとなっております。
また、投資家の皆さまの安全性を高めるため、「優先劣後構造」を採用しております。これにより、万が一不動産の売却により損失が発生した場合でも、一定の範囲内で劣後出資分から損失を吸収するため、損失が30％以内であれば投資家の元本は保全される設計となっております。