PriceChanger、最短1分間隔の自動価格更新に対応 - 競合の値下げから即座に追従し、EC事業者の売上機会損失を防止
価格.comの競合価格を常時監視し、ECカートの販売価格を自動更新。手動作業ゼロで最安値表示を維持
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」が、最短1分間隔で価格を自動更新する機能を拡充しました。競合の値下げに即座に追従し、EC事業者の売上機会損失を防止します。
■ 価格競争の「スピード」が変わった
価格.comに出店するEC事業者にとって、「最安値を維持すること」は売上に直結する最重要課題です。しかし近年、競合の価格変更頻度は上がり続けています。かつては週に数回の価格チェックで十分だった市場でも、今では1日に何度も価格が変動するケースが珍しくありません。
手動で価格を調査・更新している間に、競合はすでに次の価格を出している--。この「スピード負け」が、多くのEC事業者の売上を静かに削っています。
■ 手動更新 vs PriceChanger - スピードの差が売上の差に
● 手動更新：競合の値下げに気づくまで数時間～翌日。その間、最安値表示を失い、アクセスが競合に流れる
● PriceChanger：競合の値下げから最短1分で自社価格を更新。最安値表示を維持し、アクセスを逃さない
価格.comでは「最安値のショップ」にアクセスが集中します。1時間の遅れが、その日の売上を左右します。
■ 最短1分間隔の自動更新
PriceChangerは、競合の価格変動を検知し、自社ECカートの販売価格を自動で更新します。
● 更新間隔：最短1分間隔で自動更新（100商品程度であれば最短1分間隔で巡回）
● 24時間365日稼働：夜間・休日も止まらない
● 下限価格ガード：原価割れラインを事前設定し、利益を確保
● 自動判断：値下げ・値上げの判断をシステムが実行
※モール型ECは各モールの仕様に依存するため、更新間隔が異なる場合があります。
■ 導入効果
● 価格更新スピード：数時間～翌日 → 最短1分
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 価格判断の属人化：担当者依存 → システムで自動運用
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間無料トライアル実施中
makeshopアプリストアからは最短5分でお申し込み可能。全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343639/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」が、最短1分間隔で価格を自動更新する機能を拡充しました。競合の値下げに即座に追従し、EC事業者の売上機会損失を防止します。
■ 価格競争の「スピード」が変わった
価格.comに出店するEC事業者にとって、「最安値を維持すること」は売上に直結する最重要課題です。しかし近年、競合の価格変更頻度は上がり続けています。かつては週に数回の価格チェックで十分だった市場でも、今では1日に何度も価格が変動するケースが珍しくありません。
手動で価格を調査・更新している間に、競合はすでに次の価格を出している--。この「スピード負け」が、多くのEC事業者の売上を静かに削っています。
■ 手動更新 vs PriceChanger - スピードの差が売上の差に
● 手動更新：競合の値下げに気づくまで数時間～翌日。その間、最安値表示を失い、アクセスが競合に流れる
● PriceChanger：競合の値下げから最短1分で自社価格を更新。最安値表示を維持し、アクセスを逃さない
価格.comでは「最安値のショップ」にアクセスが集中します。1時間の遅れが、その日の売上を左右します。
■ 最短1分間隔の自動更新
PriceChangerは、競合の価格変動を検知し、自社ECカートの販売価格を自動で更新します。
● 更新間隔：最短1分間隔で自動更新（100商品程度であれば最短1分間隔で巡回）
● 24時間365日稼働：夜間・休日も止まらない
● 下限価格ガード：原価割れラインを事前設定し、利益を確保
● 自動判断：値下げ・値上げの判断をシステムが実行
※モール型ECは各モールの仕様に依存するため、更新間隔が異なる場合があります。
■ 導入効果
● 価格更新スピード：数時間～翌日 → 最短1分
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 価格判断の属人化：担当者依存 → システムで自動運用
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間無料トライアル実施中
makeshopアプリストアからは最短5分でお申し込み可能。全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343639/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
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