キャリア中断当事者としての回復経験と、議員秘書として制度の現場にたつ視点から、新しい社会復帰のあり方を問う一冊『社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～』3月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～ 』を2026年3月27日に発売いたします。
メンタル不調や精神疾患、病気、さまざまな原因で職場や学校を離れる選択をせざるを得ない人が増えています。
そして、その社会復帰は、あまりに個人の努力に委ねられています。
本当に必要なのは、がんばり続けることではなく、安心できる土台を整えることではないでしょうか。
本書は、深い挫折と療養を経験した当事者であり、現在は議員秘書として、制度の現場に立つ著者、柴田郁弥氏だからこそ描けた、急がない回復の設計図です。
立ち止まることは、終わりではありません。
やり直しは、もっと静かに、もっと確実に始められる。
たくさんの人に伝えたいメッセージがつまっています。
詳しくはこちら https://miraipub.jp/books/36247/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344885/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344885/images/bodyimage2】
安心感は回復の第一歩
社会復帰を優しくやり直すための一冊
｢もう一度やり直したい｣
そう思えた時が回復のはじまり。
離職、不登校、ひきこもり、メンタル不調。
立ち止まった経験は、決して人生の終わりではありません。
本書では、精神的な不調によりキャリアを中断したのち、社会復帰を果たした当事者であり、現在は国会議員秘書として制度作りに関わる著者が、「なぜ頑張るほど回復が遠のくのか」、「社会と“もう一度つながる”具体的ステップ」、「当事者・家族・支援者ができること」を分かりやすく解説しています。
安心を土台にした再スタートへ。
こんな方におすすめ
・社会復帰に不安を感じている方
・不登校やひきこもりの家族を支えている方
・支援職、教育、福祉関係者
焦らなくていい、あなたはひとりじゃない。
頑張れなくなった人生にも、戻る道は用意されています。
目次
第1章 心の病を『科学』から理解する──薬学が教えてくれたこと
第2章 制度と現場の狭間で──製薬企業で見えた日本の医療のリアル
第3章 発病と崩壊──それでも人生は続いていく
第4章 『不登校』と『精神疾患』の現場から──ＮＰＯで気づいた支援の本質
第5章 政策形成の最前線へ──国会議員秘書として働くということ
第6章 レッテルを外す社会へ──当事者が政策を動かす時代
第7章 回復の哲学──安心感が人をもう一度歩かせる
第8章 コミュニケーションの本質──人と人が心でつながるということ
第9章 豊かさの再定義──成功と休息、その両方を生きる
終章 希望は制度の中に宿る──私が国会議員秘書として果たしたい役割
【著者プロフィール】
柴田 郁弥（しばた ふみや）
1992年福井県生まれ。
名古屋市立大学薬学部卒、同大学院薬学研究科修了。薬学修士。
製薬企業にて薬事分析、品質保証、行政査察対応などに従事し、制度運用の実務を経験。
2016年に療養を経て社会復帰。2022年より不登校や精神疾患を抱える若者支援に携わり、2025年より衆議院議員公設秘書として教育・福祉分野の政策立案補助を担当。
当事者・支援者・制度設計の視点から社会復帰支援に取り組んでいる。
【書籍概要】
書名：社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～
著者：柴田 郁弥
発売日：2026年3月27日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 208ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37618-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376187
________________________________________
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
担当者：瀧澤うた子
TEL：03-5913-8611
FAX：03-5913-8011
E-Mail：takizawa@publishers.jp
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
メンタル不調や精神疾患、病気、さまざまな原因で職場や学校を離れる選択をせざるを得ない人が増えています。
そして、その社会復帰は、あまりに個人の努力に委ねられています。
本当に必要なのは、がんばり続けることではなく、安心できる土台を整えることではないでしょうか。
本書は、深い挫折と療養を経験した当事者であり、現在は議員秘書として、制度の現場に立つ著者、柴田郁弥氏だからこそ描けた、急がない回復の設計図です。
立ち止まることは、終わりではありません。
やり直しは、もっと静かに、もっと確実に始められる。
たくさんの人に伝えたいメッセージがつまっています。
詳しくはこちら https://miraipub.jp/books/36247/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344885/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344885/images/bodyimage2】
安心感は回復の第一歩
社会復帰を優しくやり直すための一冊
｢もう一度やり直したい｣
そう思えた時が回復のはじまり。
離職、不登校、ひきこもり、メンタル不調。
立ち止まった経験は、決して人生の終わりではありません。
本書では、精神的な不調によりキャリアを中断したのち、社会復帰を果たした当事者であり、現在は国会議員秘書として制度作りに関わる著者が、「なぜ頑張るほど回復が遠のくのか」、「社会と“もう一度つながる”具体的ステップ」、「当事者・家族・支援者ができること」を分かりやすく解説しています。
安心を土台にした再スタートへ。
こんな方におすすめ
・社会復帰に不安を感じている方
・不登校やひきこもりの家族を支えている方
・支援職、教育、福祉関係者
焦らなくていい、あなたはひとりじゃない。
頑張れなくなった人生にも、戻る道は用意されています。
目次
第1章 心の病を『科学』から理解する──薬学が教えてくれたこと
第2章 制度と現場の狭間で──製薬企業で見えた日本の医療のリアル
第3章 発病と崩壊──それでも人生は続いていく
第4章 『不登校』と『精神疾患』の現場から──ＮＰＯで気づいた支援の本質
第5章 政策形成の最前線へ──国会議員秘書として働くということ
第6章 レッテルを外す社会へ──当事者が政策を動かす時代
第7章 回復の哲学──安心感が人をもう一度歩かせる
第8章 コミュニケーションの本質──人と人が心でつながるということ
第9章 豊かさの再定義──成功と休息、その両方を生きる
終章 希望は制度の中に宿る──私が国会議員秘書として果たしたい役割
【著者プロフィール】
柴田 郁弥（しばた ふみや）
1992年福井県生まれ。
名古屋市立大学薬学部卒、同大学院薬学研究科修了。薬学修士。
製薬企業にて薬事分析、品質保証、行政査察対応などに従事し、制度運用の実務を経験。
2016年に療養を経て社会復帰。2022年より不登校や精神疾患を抱える若者支援に携わり、2025年より衆議院議員公設秘書として教育・福祉分野の政策立案補助を担当。
当事者・支援者・制度設計の視点から社会復帰支援に取り組んでいる。
【書籍概要】
書名：社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～
著者：柴田 郁弥
発売日：2026年3月27日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 208ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37618-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376187
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【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
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仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
担当者：瀧澤うた子
TEL：03-5913-8611
FAX：03-5913-8011
E-Mail：takizawa@publishers.jp
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