キャリア中断当事者としての回復経験と、議員秘書として制度の現場にたつ視点から、新しい社会復帰のあり方を問う一冊『社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～』3月27日発売

キャリア中断当事者としての回復経験と、議員秘書として制度の現場にたつ視点から、新しい社会復帰のあり方を問う一冊『社会復帰の教科書 ～立ち止まった人生から、もう一度つながるために～』3月27日発売