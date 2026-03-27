長崎空港のANA FESTA 長崎ゲート店、3月29日リニューアルオープン！ 長崎味覚体験！～出発前に味わう「地産地酌」～
ANAが就航する国内24空港に店舗を構えるANA FESTA株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：中越忠昭）は、長崎空港の「ANA FESTA 長崎ゲート店」を改装し3月29日（日）にリニューアルオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345284/images/bodyimage1】
■ 海外からも注目が集まる長崎！ロビー店に続き、ゲート店もリニューアル
島の数が日本で最も多く、独自の伝統文化や特産品など魅力が溢れる長崎県。ニューヨーク・タイムズが2026年1月に発表した「2026年に行くべき52カ所」に長崎が選出され、海外からも観光地として関心が高まる中、3月2日（月）にリニューアルした「ANA FESTA 長崎ロビー店」に続き、3月29日（日）に「ANA FESTA 長崎ゲート店」がリニューアルします。同店は、長崎空港2階の保安検査場 通過後にある飲食コーナー併設の総合土産店で、2007年以来の改修となります。遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーと白を基調とし、木目調で落ち着いた店舗デザインを採用しました。店内にデジタルサイネージ、LED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。
■ 長崎味覚体験！～出発前に味わう「地産地酌」～
「ANA FESTA長崎ゲート店」は、訪れた方に長崎ならではの食事と長崎にゆかりのあるお酒を共に楽しんでもらう『長崎味覚体験！～出発前に味わう「地産地酌」～』がコンセプト。人気の長崎ご当地グルメや南島原発のクラフトビールなど「長崎の味」を出発前のひとときに気軽に楽しむことができます。五島の恵みが詰まったジェラートや長崎県産豚を使用した角煮まんじゅう、佐世保の老舗洋食店が手掛ける本格欧米風カレーパンなど、その場で味わえるこだわりのメニューを豊富に取り揃えました。さらにセルフ式の「COSTA COFFEE」と生ビール、セルフレジを新たに導入。搭乗までの限られた時間でも、スムーズで快適にお買い物いただける環境を整えました。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345284/images/bodyimage2】
3月29日(日)リニューアルオープン当日、開店時間の7：00よりANA FESTA 長崎ゲート店にて商品をご購入いただいた方先着500名様に、ご当地グルメスナック3種類(各10ｇ/1袋)のうちいずれか1袋を数量限定でプレゼントいたします。プレゼントのお渡しはランダム、無くなり次第終了となります。
■ 新規取扱い商品（抜粋） 2026年3月29日時点
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345284/images/bodyimage3】
『島原レベリオンビール』（海島） 【長崎空港ではANA FESTA長崎ゲート店のみ】
島原半島のキリシタン化に最も貢献した神父ヴァリニャーノの故郷であり、南島原市の姉妹都市であるイタリアのキエーティの醸造所と共同開発したクラフトビール。半島のキリシタン時代を代表する人物4人の名を製品名とし、長崎県の画家・柏本龍太氏による美しいラベルデザインが、その歴史と芸術性を雄弁に物語ります。
■商品名：島原レベリオンビール（HARUNOBU、MIGUEL、SHIRO、VALIGNANO）
■価格（税込）：1本330ml 990円
『PRIGELAジェラート』（PRIGELA） 【長崎空港ではANA FESTA長崎ゲート店のみ】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345284/images/bodyimage1】
■ 海外からも注目が集まる長崎！ロビー店に続き、ゲート店もリニューアル
島の数が日本で最も多く、独自の伝統文化や特産品など魅力が溢れる長崎県。ニューヨーク・タイムズが2026年1月に発表した「2026年に行くべき52カ所」に長崎が選出され、海外からも観光地として関心が高まる中、3月2日（月）にリニューアルした「ANA FESTA 長崎ロビー店」に続き、3月29日（日）に「ANA FESTA 長崎ゲート店」がリニューアルします。同店は、長崎空港2階の保安検査場 通過後にある飲食コーナー併設の総合土産店で、2007年以来の改修となります。遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーと白を基調とし、木目調で落ち着いた店舗デザインを採用しました。店内にデジタルサイネージ、LED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。
■ 長崎味覚体験！～出発前に味わう「地産地酌」～
「ANA FESTA長崎ゲート店」は、訪れた方に長崎ならではの食事と長崎にゆかりのあるお酒を共に楽しんでもらう『長崎味覚体験！～出発前に味わう「地産地酌」～』がコンセプト。人気の長崎ご当地グルメや南島原発のクラフトビールなど「長崎の味」を出発前のひとときに気軽に楽しむことができます。五島の恵みが詰まったジェラートや長崎県産豚を使用した角煮まんじゅう、佐世保の老舗洋食店が手掛ける本格欧米風カレーパンなど、その場で味わえるこだわりのメニューを豊富に取り揃えました。さらにセルフ式の「COSTA COFFEE」と生ビール、セルフレジを新たに導入。搭乗までの限られた時間でも、スムーズで快適にお買い物いただける環境を整えました。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
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3月29日(日)リニューアルオープン当日、開店時間の7：00よりANA FESTA 長崎ゲート店にて商品をご購入いただいた方先着500名様に、ご当地グルメスナック3種類(各10ｇ/1袋)のうちいずれか1袋を数量限定でプレゼントいたします。プレゼントのお渡しはランダム、無くなり次第終了となります。
■ 新規取扱い商品（抜粋） 2026年3月29日時点
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『島原レベリオンビール』（海島） 【長崎空港ではANA FESTA長崎ゲート店のみ】
島原半島のキリシタン化に最も貢献した神父ヴァリニャーノの故郷であり、南島原市の姉妹都市であるイタリアのキエーティの醸造所と共同開発したクラフトビール。半島のキリシタン時代を代表する人物4人の名を製品名とし、長崎県の画家・柏本龍太氏による美しいラベルデザインが、その歴史と芸術性を雄弁に物語ります。
■商品名：島原レベリオンビール（HARUNOBU、MIGUEL、SHIRO、VALIGNANO）
■価格（税込）：1本330ml 990円
『PRIGELAジェラート』（PRIGELA） 【長崎空港ではANA FESTA長崎ゲート店のみ】