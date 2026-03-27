【21LIVE】4月1日（水）より『LINEモデルイベント』開催！公式LINEで注目を集めるチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月1日（水）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式LINE掲載をかけたチャンス到来／
上位入賞でLINEモデルとして登場！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月1日（水）より、公式LINEへの掲載権をかけたランキングイベント『LINEモデルイベント』を開催します。
期間中は、「応援/祝い」タブ内の対象ギフトがランキングに反映されます。
上位にランクインしたライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載！
掲載期間は2026年5月1日（金）から1か月間を予定しており、アプリ外でも活躍の幅を広げるチャンスです。
配信でギフトを集めて上位入賞を目指し、公式LINEで存在感を発揮しましょう！
＼プライズ／
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月1日（水）～4月6日（月）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式LINE掲載をかけたチャンス到来／
上位入賞でLINEモデルとして登場！！
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4月1日（水）より、公式LINEへの掲載権をかけたランキングイベント『LINEモデルイベント』を開催します。
期間中は、「応援/祝い」タブ内の対象ギフトがランキングに反映されます。
上位にランクインしたライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載！
掲載期間は2026年5月1日（金）から1か月間を予定しており、アプリ外でも活躍の幅を広げるチャンスです。
配信でギフトを集めて上位入賞を目指し、公式LINEで存在感を発揮しましょう！
＼プライズ／
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345059/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月1日（水）～4月6日（月）
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※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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