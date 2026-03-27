【21LIVE】4月3日（金）スタート！3日間限定『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』で豪華プライズを獲得しよう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月3日（金）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めて広がる楽しさ！／
挑戦するほど豪華グッズ獲得のチャンス☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月3日（金）から4月5日（日）までの期間、21LIVEでは『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象とした企画です。
150Cガチャから登場する全5種類のキャラクターを集めると、達成回数に応じて21LIVEオリジナルの豪華グッズをプレゼント！プライズはライバー・リスナー双方に獲得のチャンスがあります。
この機会に、ぜひコンプリート達成を目指して挑戦してみてください。
＞＞対象ガチャギフト一覧＜＜
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
(ダイヤ)10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)5コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ
＜リスナープライズ＞
(ダイヤ)3コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、4月誕生石ダイヤモンドギフト、おひつじ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクの方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めて広がる楽しさ！／
挑戦するほど豪華グッズ獲得のチャンス☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月3日（金）から4月5日（日）までの期間、21LIVEでは『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象とした企画です。
150Cガチャから登場する全5種類のキャラクターを集めると、達成回数に応じて21LIVEオリジナルの豪華グッズをプレゼント！プライズはライバー・リスナー双方に獲得のチャンスがあります。
この機会に、ぜひコンプリート達成を目指して挑戦してみてください。
＞＞対象ガチャギフト一覧＜＜
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
(ダイヤ)10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)5コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ
＜リスナープライズ＞
(ダイヤ)3コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・波乗りゴーヤーのバッジ
(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、4月誕生石ダイヤモンドギフト、おひつじ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクの方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ