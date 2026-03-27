【21LIVE】4月3日（金）スタート！3日間限定『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』で豪華プライズを獲得しよう

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月3日（金）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　＼集めて広がる楽しさ！／
挑戦するほど豪華グッズ獲得のチャンス☆
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4月3日（金）から4月5日（日）までの期間、21LIVEでは『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

本イベントは、一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象とした企画です。

150Cガチャから登場する全5種類のキャラクターを集めると、達成回数に応じて21LIVEオリジナルの豪華グッズをプレゼント！プライズはライバー・リスナー双方に獲得のチャンスがあります。

この機会に、ぜひコンプリート達成を目指して挑戦してみてください。

＞＞対象ガチャギフト一覧＜＜

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage2】


＜ライバープライズ＞
(ダイヤ)10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ

(ダイヤ)5コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ

(ダイヤ)3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・波乗りゴーヤーのバッジ

(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ

＜リスナープライズ＞
(ダイヤ)3コンプ達成
・21オリジナル 波乗りゴーヤーの缶バッジ
・波乗りゴーヤーのバッジ

(ダイヤ)1コンプ達成
・波乗りゴーヤーのバッジ

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【イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡】
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150Cガチャのキャラクターを集めて、4月誕生石ダイヤモンドギフト、おひつじ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。

━━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクの方が対象です。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344953/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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