【21LIVE】一般ランク対象『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』4月3日（金）スタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月3日（金）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344942/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
目指せ！10コンプリート！！
50Cガチャを集めて豪華特典をゲットしよう！
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4月3日（金）から4月5日（日）の期間限定で、『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
一般ランク（公式ライバー以外）の方を対象に、50Cガチャで登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートを目指すイベントです。
2～10回のコンプリート達成で、「リアル21カード」や「紅型シーサーの缶バッジ」など、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
ライバーとリスナーで協力しながら、ここでしか味わえない配信の盛り上がりをぜひ体感してください。
★対象ガチャギフト一覧★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344942/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・紅型シーサーの金バッジ
＜5コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・紅型シーサーの金バッジ
＜2コンプ達成＞
・紅型シーサーの金バッジ
☆リスナープライズ
＜2コンプ達成＞
・紅型シーサーの金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆イベント期間中は限定ミッションが登場☆
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50Cガチャのキャラクターを集めて、おひつじ座ギフトやダイヤモンドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月のライバーランクが一般(公式ライバー以外)の方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344942/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344942/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
目指せ！10コンプリート！！
50Cガチャを集めて豪華特典をゲットしよう！
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4月3日（金）から4月5日（日）の期間限定で、『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
一般ランク（公式ライバー以外）の方を対象に、50Cガチャで登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートを目指すイベントです。
2～10回のコンプリート達成で、「リアル21カード」や「紅型シーサーの缶バッジ」など、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
ライバーとリスナーで協力しながら、ここでしか味わえない配信の盛り上がりをぜひ体感してください。
★対象ガチャギフト一覧★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344942/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・紅型シーサーの金バッジ
＜5コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・紅型シーサーの金バッジ
＜2コンプ達成＞
・紅型シーサーの金バッジ
☆リスナープライズ
＜2コンプ達成＞
・紅型シーサーの金バッジ
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☆イベント期間中は限定ミッションが登場☆
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50Cガチャのキャラクターを集めて、おひつじ座ギフトやダイヤモンドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月のライバーランクが一般(公式ライバー以外)の方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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