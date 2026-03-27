【21LIVE】『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』4月3日（金）より開催！コンプリート達成で21オリジナルグッズ獲得のチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月3日（金）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼人気ガチャイベント登場！／
みんなで挑む3日間限定のコンプリート企画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月3日（金）から4月5日（日）までの3日間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
期間中、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
達成回数やランキングに応じて、21LIVEオリジナルの豪華グッズをプレゼントします。
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別イベントです。ぜひコンプリート企画に挑戦してみてください！
▼対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage2】
▼ライバープライズ
【10コンプ達成】
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【5コンプ達成】
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【3コンプ達成】
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【1コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
▽リスナープライズ
【3コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【1コンプ達成】
・南国グシ犬のバッジ
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
500Cガチャのキャラクターを集めて、おひつじ座ギフトやハートシーサーギフト、4月の誕生石ダイヤモンドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼人気ガチャイベント登場！／
みんなで挑む3日間限定のコンプリート企画
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4月3日（金）から4月5日（日）までの3日間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
期間中、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
達成回数やランキングに応じて、21LIVEオリジナルの豪華グッズをプレゼントします。
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別イベントです。ぜひコンプリート企画に挑戦してみてください！
▼対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage2】
▼ライバープライズ
【10コンプ達成】
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【5コンプ達成】
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【3コンプ達成】
・21オリジナル 南国グシ犬缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【1コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
▽リスナープライズ
【3コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・南国グシ犬のバッジ
【1コンプ達成】
・南国グシ犬のバッジ
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 南国グシ犬のアクリルブロック
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 南国グシ犬の缶バッジ
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＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
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500Cガチャのキャラクターを集めて、おひつじ座ギフトやハートシーサーギフト、4月の誕生石ダイヤモンドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
4月3日（金）～4月5日（日）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344905/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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