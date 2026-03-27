キャッチコピーに“続けて力に”を追加 食べるタイプのヨーグルト※は、風味改良・賞味期限延長を実現！

「明治プロビオヨーグルトLG21」全品

4月上旬より順次リニューアル／全国

～砂糖・甘味料不使用の無添加タイプ 「明治プロビオヨーグルトLG21無添加」4月14日新発売～

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、独自機能を有するLG21乳酸菌を使用している「明治プロビオヨーグルトLG21」ブランドを、４月上旬より順次、全国にてリニューアル発売します。





今般、「明治プロビオヨーグルトLG21」ブランドを刷新します。“一時的な胃の負担をやわらげる”というキャッチコピーに、“続けて力に”を新たに追加します。毎日の生活の中で手軽に続けながら、一時的な胃の負担をやわらげることで自分らしい明るく前向きな生活に貢献したいという当社の願いを表現しました。

また、食べるタイプのヨーグルト（「明治プロビオヨーグルトLG21 無添加」「同 アロエ脂肪0」除く）を、より継続しやすい風味となめらかな食感、やさしい味わいに改良しました。さらに、賞味期限を従来の17日から25日に延長します。

「明治プロビオヨーグルトLG21」は、2000年3月の発売以来、ヨーグルトの新たな健康価値を創造し、多くの方からご好評いただいているロングセラーブランドです。使用しているLG21乳酸菌はお客さまの健康な毎日に貢献したいと願う明治独自の乳酸菌研究のなかで、胃に着目して選び抜いた特別な乳酸菌です。酸に対する耐性が高く、強い酸性条件下である胃でも生存して増殖することが可能であり、さらに胃細胞への付着性が高いという、胃内環境で個性的な特長を持っています。

本商品の発売を通じ、お客さまの健康な毎日に貢献していくとともに、「明治プロビオヨーグルトLG21」ブランドの拡大と、ヨーグルト市場の活性化を図ってまいります。

※「明治プロビオヨーグルトLG21」（112g）、「同 低脂肪」（112g）、「同 砂糖不使用」（112g）、「同 （宅配専用）」（85g）

「明治プロビオヨーグルトLG21無添加」4月14日新発売

本商品は、一時的な胃の負担をやわらげるLG21乳酸菌を使用し、生乳･乳製品だけで仕立てた砂糖･甘味料不使用で甘くない無添加タイプのヨーグルトです。無添加タイプは、2024年9月に販売終了後、当社お客様相談センターにも多くの再販希望のお声をいただいておりました。今般、お客さまの声にお応えし、商品をリニューアルして発売します。









「明治プロビオヨーグルトLG21」ブランドの機能性表示食品について

＊ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊ 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

＊ 医薬品ではありません。