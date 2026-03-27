ソフビ300体以上を収録！MOOK「マスターズソフビ」 2026年3月27日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、MOOK「マスターズソフビ」を2026年3月27日（金）に全国書店にて発売いたします。
個性豊かなアーティストたちが日本の伝統玩具を現代アートとして創造。ソフビ300体以上を収録！
日本の伝統玩具であるソフトビニール製人形＝ソフビ。現在、そのソフビで育った世代にはじまり、若い世代や中国、香港、台湾、東南アジア諸国、アメリカなどの外国人までをも巻き込んで、ソフビが大ブームとなっています。
加えて近年は個性豊かなアーティストたちが、自らの作品としてソフビを製作。そのソフビたちはアートとして昇華されるほどになっています。本書では、ソフビ自体を紹介するのはもちろんのこと、それらを創造したアーティストたちにスポットを当て、その仕事であるデザイン画や原型、人となりを掘り下げることで、作品の魅力を紐解きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345252/images/bodyimage1】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345252/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345252/images/bodyimage4】
【商品情報】 マスターズソフビ
●発売日?2026年3月27日(金)発売
●定価?3,520円（本体3,200円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4072-3
●JANコード? 9784798640723
●雑誌コード：68166-10
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345252/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
個性豊かなアーティストたちが日本の伝統玩具を現代アートとして創造。ソフビ300体以上を収録！
日本の伝統玩具であるソフトビニール製人形＝ソフビ。現在、そのソフビで育った世代にはじまり、若い世代や中国、香港、台湾、東南アジア諸国、アメリカなどの外国人までをも巻き込んで、ソフビが大ブームとなっています。
加えて近年は個性豊かなアーティストたちが、自らの作品としてソフビを製作。そのソフビたちはアートとして昇華されるほどになっています。本書では、ソフビ自体を紹介するのはもちろんのこと、それらを創造したアーティストたちにスポットを当て、その仕事であるデザイン画や原型、人となりを掘り下げることで、作品の魅力を紐解きます。
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【商品情報】 マスターズソフビ
●発売日?2026年3月27日(金)発売
●定価?3,520円（本体3,200円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4072-3
●JANコード? 9784798640723
●雑誌コード：68166-10
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
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