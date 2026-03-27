Xinhua Silk Road：2026年グローバルサウス金融家フォーラム（2026 Global South Financiers Forum）が北京で開催

北京、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 2026年グローバルサウス金融家フォーラムが水曜日、「グローバルサウスを照らす（Illuminating Global South）」をテーマに北京で開幕しました。



President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao)



メインフォーラムで演説した新華社通信のFu Hua社長は、新華社がグローバルサウスの声を広く発信し、そのダイナミックな発展を記録することに尽力すると述べました。

同社長は、同社が全メディアネットワークとグローバルなプレゼンスを活用し、グローバルサウス諸国間の金融協力の深化を促進するとともに、新たなグローバル金融ガバナンス秩序の構築に向けた解決策に貢献すると付け加えました。

北京市のSun Shuo副市長は、金融セクターは市の経済の柱であると述べました。同副市長は、北京が引き続き高水準の開放に尽力し、グローバルサウス諸国との金融協力を拡大するとともに、ビジネス環境の改善、科学技術と金融の統合の強化、グリーンファイナンス協力の推進、より高水準の金融開放の促進に重点的に取り組んでいく、と述べました。

中国人民銀行のLu Lei副総裁は、中央銀行が「一帯一路」に参加する国や地域において、金融機関がグリーンおよび低炭素投資を行うことを奨励していると述べました。

同副総裁は、中央銀行がグリーンファイナンスの質の高い発展を促進し、資本をグリーンおよび低炭素セクターへと誘導するために、あらゆる関係者と協力する用意があると付け加えました。

国家外国為替管理局のLi Hongyan副局長は、世界のグリーン産業の再編は、中国と他のグローバルサウス諸国にとってウィンウィンの機会をもたらすと述べました。

高水準の金融開放を通じて、中国はグリーン産業における他のグローバルサウス諸国との協力を深め、機会を共有し、世界の持続可能な発展に貢献するとLi氏は述べました。

ニカラグアの開発・産業・貿易大臣であるErwin Ramirez氏と、アゼルバイジャン中央銀行の専務理事であるShahin Mahmudzada氏もフォーラムで演説しました。この2日間のイベントは新華社が主催しています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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