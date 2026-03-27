ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」)は、3月27日(金)より、豊岡市が支援し、全但バス株式会社(本社：兵庫県養父市、代表取締役社長：村上宣人、以下「全但バス」)が運行する一般路線バスで利用できる「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」をモバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」にて提供している、スマートフォンで購入し、そのまま利用できる便利なチケットサービスです。インバウンド需要への対応として、本チケットは日本語・英語の2言語に対応しています。





全但バスイメージ





「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」は、全但バスが運行する一般路線バスが乗り放題となるほか、周辺の観光施設で利用できる割引特典も付いたお得な乗車券です。





兵庫県北部に位置する豊岡市には、開湯1300年の歴史を持つ城崎温泉をはじめ、白磁の出石焼の小皿に盛り付けられた出石皿そばで有名な出石城下町、四季折々の自然の中でアウトドアやウインタースポーツが楽しめる神鍋高原など、魅力的な観光スポットが数多く点在しています。また近年は、話題の映画「国宝」をはじめとした映像作品のロケ地としても注目を集めています。





今回販売する「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」を利用すれば、城崎温泉、出石、神鍋高原などの観光地を便利に巡ることができ、映画のロケ地として知られる出石永楽館や出石城下町の町並みなど、歴史と風情あふれるスポットを楽しむことができます。

また、1日券・2日券・3日券の3種類から選ぶことができ、旅行の日程や観光プランに合わせて利用日数を選択できるため、豊岡市内の観光地を効率よく周遊することができます。









■「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」の概要

豊岡市内を走る全但バスの全路線バスが乗り放題となります。

※特急バス・各コミュニティーバスは除きます。

※豊岡市外まで乗車される場合、市境から先の運賃を追加でお支払いください。





価格(税込)：

1日フリー乗車券 大人 1,500円 / 小人 750円

2日フリー乗車券 大人 2,500円 / 小人 1,250円

3日フリー乗車券 大人 3,000円 / 小人 1,500円





優待特典クーポン：

出石永楽館、出石家老屋敷、出石明治館の入館料を団体料金で利用できます。





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/zentanbus/izushi/ja/









■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。





iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481





Android：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■「城崎・出石・神鍋高原1日フリー乗車券」リーフレット

「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」リーフレット





■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/





(参考)

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









■法人の方からのお問合せ先

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp