株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ』(メーカー希望小売価格1回790円(税10％込))を、ファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどにて2026年4月4日(土)より順次発売いたします。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





商品紹介ページURL ： https://1kuji.com/products/doubutsuno_mori6

店舗検索URL ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=doubutsuno_mori6





一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ





■商品特長

本商品は、人気ゲーム『どうぶつの森』を題材にした一番くじで、過去発売しご好評の声を頂いたアイテムを再びラインナップしています。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、スコップカトラリー、まめざら、ジッパーバッグ、ハンドタオル、置き時計をラインナップしました。





A賞は、つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインの、スリムタイプのティッシュケースです。B賞は、タヌポートATMをモチーフにした貯金箱です。コインを入れると入金音が鳴り、貯め続けることでローン返済音が再生されます。C賞は、はっぱ形をした「とって」をあしらったとってもかわいいマグカップ。D賞は、おうちでも発掘気分が楽しめるスコップ型のカトラリーです。「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種となっています。E賞は、食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざら。「かせき」や「はっぱ」など、おなじみのモチーフがデザインされています。

そのほか、幅広い用途で使えるカラフルで可愛いジッパーバッグ、いつでもどこでも便利に使えるハンドタオルと、いずれも過去に発売した『一番くじ どうぶつの森』シリーズでの好評アイテムをセレクトしました。

さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝をお知らせする置き時計をご用意しました。お家にジョニーが漂着したような光景を楽しめる、約50cmのおおきなジョニーのぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：つぶきち＆まめきちのティッシュケース(全1種) 約25cm

・B賞：タヌポートATM型貯金箱(サウンド付) (全1種) 約14cm

・C賞：とってもかわいいマグカップ(全3種) 約9cm

・D賞：なんども使える!スコップカトラリー(全3種) 約11cm

・E賞：まめざら(全4種) 約10cm

・F賞：ジッパーバッグ(全8種) 約18cm

・G賞：ハンドタオル(全9種) 約25cm

・ラストワン賞：のんびり気ままな置き時計 約15cm

・ダブルチャンスキャンペーン：おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)

合計50個、約50cm









■商品概要

・商品名 ： 一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ

( https://1kuji.com/products/doubutsuno_mori6 )

・メーカー希望小売価格： 1回790円(税10％込)

・種類数 ： 全7等級29種＋ラストワン賞

・販売ルート ： ファミリーマート、Nintendo TOKYO、

Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、

Nintendo FUKUOKAなど

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=doubutsuno_mori6

・販売開始日 ： 2026年4月4日(土)より順次発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS

・商品紹介動画URL ： https://www.youtube.com/shorts/YibrP5vA1cM





※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C) Nintendo









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









■『どうぶつの森』について

最新作『あつまれ どうぶつの森』については、下記公式HPをご確認ください。

https://www.nintendo.com/jp/switch/acbaa/index.html









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

https://support.bandaispirits.co.jp