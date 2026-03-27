寝具の企画・開発を手がけるナオ・シング株式会社（代表取締役：直里 達也 所在地：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2）は、首を“支える”のではなく“眠らせる”という新発想から生まれた枕『スリープマージピロー』の限定プロジェクトを、ハンドメイド・クラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」にて、2026年3月27日より公開いたします。▼プロジェクトページhttps://www.creema-springs.jp/projects/sleepmergepillow2■開発背景現代人の多くが抱える「朝起きたときの首や肩の違和感」その原因のひとつが、睡眠中に首へ負担がかかる枕の構造にあると考えました。従来の枕は“頭部を支える”設計が主流ですが、枕の圧で首に感じてしまうため、本製品は発想を転換し、首そのものをリラックスさせ、首肩周りを解放する構造に着目。「首と肩をしっかり休まることで、より質の高い眠りにつながる」その考えから、本商品の開発がスタートしました。■商品の特長1．首を“眠らせる”独自設計倉敷紡績（株）と共同開発した低反発系ウレタン,「レジェンドフォーム」と首のアーチ部分の沈み込みを調整する独自デザインの「マルチウェーブカット」の二層構造。首元をやさしく支えながら、首まわりに余計な力が入らない構造により、自然な寝姿勢をサポートします。2．快適なフィット感で寝返りもスムーズ枕の表面に凹凸がないフラットデザインで体の動きにフィットしやすく、寝返り時の違和感を軽減。朝まで快適な状態を保ちます。3．4段階の高さ調整と高さ測定器付1cm刻みで4段階の高さ調整が可能、付属の簡易測定器を使用すれば最適な高さで使用することができます。高さ調整も簡単にできるため、寝姿勢や首や肩の状態に応じて調整ができ、幅広いユーザーに対応します。■こんな方におすすめ・朝起きたときに首や肩の違和感が気になる方・自分に合う枕がなかなか見つからない方・睡眠の質を見直したいと考えている方■開発者 ナオ・シング ピローデザイナー：直里 達也コメント「私たちはこれまで多くの“合わない枕による悩み”に向き合ってきました。その中でたどり着いた答えが、“首を眠らせる”という発想です。細部まで妥協せず設計した本製品を、自信をもってお届けします。」■プロジェクト概要プロジェクト名：スリープマージピロー限定カバーセット公開日：2026年3月27日掲載先：Creema SPRINGSURL：https://www.creema-springs.jp/projects/sleepmergepillow2■会社概要会社名：ナオ・シング株式会社所在地：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2事業内容：寝具の企画開発・製造・販売■本件に関するお問い合わせ先担当：鈴木 俊晴TEL：049-297-1590Email：info@nao-thing.co.jp