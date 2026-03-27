国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2026年3月27日(金)に「仙台ショールーム」をリニューアルオープンいたしました。

名古屋モザイク工業 仙台ショールーム RENEWAL OPEN

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=GgipTcq_JNM

タイルの新しい発見と提案がここに！discovery and suggestion!2026年3月、4Dセラミックを贅沢に使用したキッチンのモデルブースに加え、レセプションカウンターや打合せテーブルなどタイルファニチャーを新たに取り入れ、内外装を一新。革新的な技術進化を遂げた最新商品がタイルの可能性を広げ、新たな発見と提案をご提供する空間へと進化しました。リニューアルオープン日｜2026年3月27日(金)所在地｜宮城県仙台市泉区泉中央3丁目1-2 泉中央SSビル1F

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/sendai.html

■ ENTRANCE & RECEPTION

ショールームエントランスのレセプションカウンターとバックウォールが、新しい装いに生まれ変わりました。バックウォールには「オニーチェルーチェ」の迫力あるブックマッチ模様を採用し、レセプションカウンター天板には4Dセラミックを使用しています。最新技術がもたらす、美しい意匠と豊かな質感で皆さまをお迎えします。

■ CERAMIC KITCHEN

新ブランド「TILURA」が提案する、セラミックキッチンのモデルブース。上質な素材感と洗練された佇まいが生み出す、新しいキッチン空間をご体感ください。

■ FURNITURE

新ブランド「TILURA」が提案する、セラミックテーブル3台を展示。超大判タイルから切り出したテーブルトップは、イタリアのトップブランドメーカーによって製造されたものです。セラミックファニチャーに採用している4D CERAMICSは、独自の製造技術によりタイル内部まで柄が連続するフルボディ構造を実現。切断面や小口にいたるまで、まるで天然石のような深い美しさを表現します。空間に美しくなじみながら、確かな存在感を放つセラミックファニチャーの魅力をぜひご覧ください。

■ FLOOR & WALL

内外装の壁・床タイル、モザイクタイルなど、色彩豊かで創造力を刺激する多彩なタイルをさまざまなコーディネートでご紹介しています。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。ご来店の前には名古屋モザイク工業WEBサイト内「仙台ショールーム」ページをご確認ください。

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/sendai.html

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/