株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、数万～数十万ページ規模の大規模WordPressサイトを最短12時間で安全に切り替える大規模Webサーバー移行支援サービスを本格展開いたします。

Webサーバー 大規模移行で生じるインフラ・情シスの課題

オンプレミス環境の更改やクラウド移行、セキュリティ基準の見直しなど、インフラ刷新の局面では複数サイトや業務システムを同時に載せ替えるWebサーバー大規模移行が発生します。

しかし、業務影響を最小限に抑えながら安全に切り替えるには、サーバー構成だけでなく、運用設計・監視体制・バックアップ方針・関係部署調整まで含めた全体設計が不可欠です。

担当者不在、ドキュメント不足、バックアップ停止の困難さ、既存移行ツールの非対応といった条件が重なると、必要性は高いが実行に踏み切れない状態に陥るケースも少なくありません。

伴走型で進める大規模Webサーバー移行支援

クインクエは、Webサーバー大規模移行を単なるインフラ更改ではなく、企業横断のプロジェクトとして設計・推進します。

インフラ・情法システム部門が直面しがちな問題を軽減するため、現状調査から移行ロードマップ策定、関係者調整、切替計画具体化、移行後の安定運用設計まで一貫して伴走します。

・リソース不足・社内合意形成の負荷・ベンダー間調整コスト・想定外トラブルへの不安

担当者が細部の実務に追われるのではなく、判断と社内説明に集中できる進め方を実現します。

5GB超・数万ページ規模の移行実績

5GB超・数万ページ規模のWebサービスや大規模WordPressサイトの移行を多数支援してきました。

インフラベンダーや開発会社と役割分担を明確化し、統制を保ちながらスケジュールどおりの移行を実現しています。

対象となる環境・ユースケース

本サービスは、以下のようなwebサーバー環境を対象としています。

・全国展開するBtoCサービスの会員サイト・サブスクリプション型Webサービス・数万記事規模のオウンドメディア・グループ企業のコーポレートサイト群・複数ドメイン・多数システムが集約された統合環境

環境の寿命は近いが全体像を整理できていない、クラウド移行を検討しているが段階設計が描けないといった状況で、特に力を発揮します。

インフラ刷新をともに進める長期パートナーとして

クインクエは、企業のインフラ刷新を中長期で支えるパートナーとして、Webサーバー大規模移行において、限られた体制で完遂できるかを重視します。

将来的な拡張性・運用負荷・保守体制まで見据え、インフラ・情シス部門と同じ目線で移行計画を設計します。

お問い合わせ先



サービスの詳細およびお問い合わせは、下記の専用ページよりご確認ください。WordPress解決サポート：https://quin-que.net/lp/wordpress-support/

会社概要

■株式会社クインクエについて

https://quin-que.net/lp/wordpress-support/

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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