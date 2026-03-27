株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、福岡県小郡市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「小郡寺子屋「志学舎」プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

小郡寺子屋「志学舎」は、小中学生を対象に、経営者を中心とした地域の方々と、志を立て、日本や地域の将来を担う人材を育成していくプログラムを実施し、予測困難な社会の変化の中で主体性や協調性をもって難しい社会問題に取り組むことができる青少年の人材育成を図ります。特に、人生や社会を豊かにしようとする「志」や「自立の力」、人を大切にする「つながる心」、ふるさとへの「愛着や誇り」などの未来へ向かう『心』を育み、志をもって目標にチャレンジする力を養います。学校では体験することができない経営者講話や企業訪問、合宿などを通じて、実社会と多様な価値観に触れ、考える力・行動力等を磨き、目標にチャレンジできるよう、子どもたちの学びを推進します。5名のゲスト講師が様々なテーマで話す年間5回の経営者講話や、大人たちが仕事場で真剣に働いている姿を見る企業訪問を通して、いろいろなことを学び取ってもらいます。

福岡県小郡市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1299/

小郡市は、福岡県の南部、筑紫平野の北、佐賀県との県境に位置する約6万人の市です。東西6キロメートル、南北12キロメートルとコンパクトなまちですが、高速道路や鉄道が市域を縦横に走る地理的条件や交通利便性の高さを背景に、大きく発展してきています。近年は、その交通利便性が注目され、物流業を中心とした企業進出や大規模住宅開発が進んでおり、田園風景が広がる豊かな自然と福岡都市圏へのアクセスの良さを兼ね備えたまちとなっています。▼包括連携協定を結んでいる企業大塚製薬株式会社一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会第一生命保険株式会社九州電力株式会社明治安田生命保険相互会社福岡県信用組合みい農業協同組合アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社▼企業版ふるさと納税の実績年度｜金額2021｜300,000円2022｜8,685,800円2023｜29,528,200円2024｜15,012,600円

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=40&lg_cd=40216

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form