生活雑貨・玩具メーカーの株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市）は、2026年4月2日より東京ビッグサイトで開催される日本最大級のペットイベント「第15回インターペット東京」に出展します。今回の出展の目玉は、応援購入サービス「Makuake」で先行販売中のテーブル取り付け型ペットチェア『肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）』です。「ペットも家族だから同じ目線で過ごしたい」--そんな想いと、「自分の食事中にワンコを床に座らせるのは気が引ける、でも抱っこしながら食事をするのはしんどい」という飼い主のジレンマ。その“食事中の居場所問題”に応える新提案として、今、小型犬オーナーの間で共感が広がっています。

■ 「犬の席がない」問題に、飼い主たちのリアルな声

本製品は、3月5日のMakuake公開後、口コミを中心に目標金額の380％を突破しました。これまで表に出てこなかった「食卓でのペットの居場所」に関する悩みが、支援者の声から浮かび上がっています。「ワンチャンとずっと一緒に食卓を囲みたいと思っていました」「一緒にテーブルに付くのが大好きなワンコなので、今は椅子にカゴを乗せてるのですがこちらは安定性があるのと、持ち運びが出来るため便利だと思いました。息子が赤ちゃんの時に使用してた椅子を思い出しました。」「ワンコを連れて旅行にも行くので重宝しそうです。」こうした「ペットの家族化」の潮流が生んだ細やかなニーズに対し、本製品は、わずか約1.5kgに軽量化し、折りたたんで収納バッグに入れて持ち運べて、必要なときにさっと取り出してテーブルに設置しやすい使いやすさを追求しました。製品詳細（Makuake）URL： https://www.makuake.com/project/299petchair/

■ 特長①：ゆりかごのような安心感と開放感を両立

乳幼児用のテーブルチェアのように「テーブルに固定する」という利便性を取り入れつつ、本体はペットがのびのびと自由に過ごせる「四角い箱型構造」を採用。囲まれている安心感がありながら、多方向に顔を出せる開放感を両立しています。ミニチュアダックスのような胴長な犬種でも、ゆったりとくつろげます。ペットの飛び出し防止のためのリードもついているので、安全性にも配慮しております。

■ 特長②：肉球型アームでしっかり固定

テーブルを挟み込むアーム部分には、肉球を模したTPRゴム製の滑り止めキャップを採用。玩具メーカーならではの遊び心あるデザインと、実用性を兼ね備えたしっかりとした固定力を実現しました。

■ 特長③：「うちの子」と同じ目線に

テーブル設置型のため、視線が飼い主と同じ高さに。食事中の寂しがり屋なワンちゃんの「そばにいたい」という思いを叶えるだけでなく、これまでにない“家族の食卓風景”を生み出します。

■ インターペット東京での展示内容

「肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）」東京初公開となる本イベントでは、実際に愛犬・愛猫を座らせて、「視線の変化」を体感いただける特設ブースを展開します。・「肉球アームのペットチェア」体験コーナー（Makuakeで注目を集める最新作。質感や着脱の簡便さを直接ご確認いただけます）・「犬ガチャ」＆フォトスポット（ペットと一緒に楽しめるカプセルトイや、写真映えするブースを設置）

■ 開催概要

イベント名： 第15回インターペット 東京開催日時： 2026年4月2日（木）～4月5日（日） 10:00～17:30※4/2（木）はビジネス商談日のため、一般のお客様は入場いただけません。※最終日（4/5）のみ16:30終了。会場： 東京ビッグサイト 東ホールピーナッツ・ペット（株式会社ピーナッツ・クラブ）のブースの位置東ホールE3 D048

■ 株式会社ピーナッツ・クラブについて「遊びのプロ」として、アミューズメント景品からカプセルトイ、生活雑貨・家電、そしてペット用品まで、日常をワクワクさせるユニークなモノづくりを展開しています。公式サイト：https://www.peanuts-club.co.jp/【会社概要】社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33創立： 昭和33年3月設立： 昭和46年9月代表取締役社長： 前田 泰裕資本金： 9,500万円・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売・ライセンスキャラクターの取得・商品開発・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売・カプセルトイの企画・制作・販売※掲載している製品画像は開発段階のものであるため、発売時にはデザインが一部変更となる場合がございます。