リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、株式会社ロイヤルホテル主催のもと「リアル謎解きゲーム『“PLAYFUL” OSAKA MYSTERY WALK』」を2026年4月3日(金)から開催します。

本イベントは、2026年4月に大阪市・浪速区に新たにオープンするホテル「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」の開業記念として企画した、同ホテルを起点に新世界エリアを巡る周遊型のリアル謎解きゲームです。大阪ならではのユニークな巨大看板や、活気あふれる食文化、心を掴むアートなど、同ホテルや街全体に散りばめられた「遊び心(＝PLAYFUL)」を楽しめる体験内容になっています。有名スポットを巡るだけでは味わえない「自分だけの発見」を通して、新世界エリアの魅力を堪能し、街全体を楽しむ新たな観光の形を提供します。なお、本イベントはホテル宿泊者以外の一般のお客様も購入・参加が可能です。

■イベント内容

参加者はガイド役のオリジナルキャラクター「たこなぞくん」とともに、新世界エリアの賑やかな商店街や飲食店街を探索し、街の至る所に仕掛けられた謎に挑みます。街を彩るユニークな看板に対して「ツッコミ」を入れる、新世界や大阪グルメのメニューを手がかりに解く謎など、大阪ならではの遊び心を感じる仕掛けが盛りだくさんの内容です。謎解きを通して出会った気になるお店で、大阪ならではのグルメを実際に堪能しながら楽しむのもおすすめです。

■参加方法・進め方

「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」のフロントにて「謎解きキット(冊子)」を購入することで、宿泊のお客様に限らずどなたでも参加いただけます。キットに書かれた指示に従い、ホテル内や新世界エリアを巡りながら、さまざまな謎に挑戦します。最後の謎を解くとエンディングを迎えゲームクリアです。制限時間はないため、観光や食事、ショッピングを楽しみながら自由に参加できます。

https://nazoxnazo.com/event/playful_osaka/

＜イントロダクション＞

まいど！案内人のたこなぞくんやで！大阪にようきたな！ワシが大阪観光をもっと楽しませたる！謎を解く心の準備はできたか？

リアル謎解きゲーム「“PLAYFUL” OSAKA MYSTERY WALK」

開始日：2026年4月3日(金)から販売開始購入可能時間：9:00～17:00プレイ推奨時間：11:00～20:00受付場所：アンカード・バイ・リーガ大阪なんば フロント住所：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-6-16アクセス：大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩約2分参加費(税込)：宿泊者：1,100円 ／ 一般：1,650円想定プレイ時間：1.5～2時間程度(移動時間含む)会場：アンカード・バイ・リーガ大阪 なんば および 新世界エリア主催：株式会社ロイヤルホテル企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 イベントに関するお問い合わせ窓口 】アンカード・バイ・リーガ 大阪なんばTel: 06-6644-1121 ／ Email: anchoredosaka@rihga.co.jp(対応時間：9:00～17:00) 【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com(対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://nazoxnazo.com/event/playful_osaka/https://www.rihga.co.jp/anchored-osaka-namba

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

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