株式会社ザ・ルーシー・カンパニー(本社：東京都、代表取締役社長：中山 ルミ子)がマネージメントするオーストラリアを代表する人気アーティスト「モルガ(MULGA)」と、世界中で愛され続ける株式会社サンリオのキャラクターの特別なコラボレーションを発表いたします。

本コラボレーションは、モルガにとって株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーションとして初の取り組みとなります。

そしてその記念すべきコレクションは、2026年4月より、モルガ公式オンラインショップと玉川高島屋モルガPOPUPにて日本先行で初公開されます。





MULGAxSANRIO CHARACTERS





モルガのカラフルでユーモラスな世界観の中に、ハローキティやシナモロールをはじめとするサンリオキャラクターズが登場し、新しいモルガのデザインが誕生しました。





このコラボレーションは、ひとつの家族の小さな物語から始まりました。

モルガは毎年、子どもたちの誕生日に「好きなものを描いてほしい」というリクエストに応えて、特別な絵を描いてプレゼントしています。





ある年、娘のパールがこう言いました。

「いつかシナモロールを、モルガバージョンで描いてほしいな」

シナモロールが大好きな娘を喜ばせたい。

そんな父親の想いから、モルガの頭の中にひとつのストーリーが生まれました。





「もしもサンリオキャラクターズが、モルガワールドに遊びに来たら？」





そこから生まれたのが、今回のMULGA × サンリオキャラクターズ コラボレーションです。

モルガならではの大胆なカラーとユーモアあふれる表現で、サンリオキャラクターたちが新しい魅力を見せています。





このコラボレーションには、父から子へ贈られた愛情と、家族の小さなストーリーが込められています。

そしてその物語は今、世界中の人たちへと広がろうとしています。





MULGAxSANRIO CHARACTERS EXPLANATION





＜日本から世界へ＞

今回のコラボレーションは、日本で初公開される特別なプロジェクトです。

日本で生まれたサンリオキャラクターズと、オーストラリア発のアーティストMULGA。

二つのポップカルチャーが出会い、新しいアートの世界が誕生しました。

ひとつの家族の小さな願いから始まった物語が、これから世界中の人々へハッピーを届けていきます。









＜モルガ POP UP SHOP開催＞

百貨店の玉川高島屋でモルガｘサンリオキャラクターズ商品第一弾発売！

開催期間：2026年4月1日(水)～7日(火)

開催場所：玉川高島屋本館1階T-ステージ1





MULGAxSANRIO CHARACTERS





※本コラボレーションは、モルガによるサンリオキャラクターズとのコラボレーションとして初のプロジェクトです。









＜アーティスト モルガ＞

オーストラリアの人気アーティスト「モルガ(MULGA)」

「モルガ(MULGA)」は、2013年にオーストラリア・イラストレーター・アワードで金賞を獲得し、数々のグローバル企業とのコラボ実績も豊富なアーティスト。アーティスティックな作品からポップでキュートな作品まで幅広いバリエーションを持ち、大人から子どもまで幅広い層から支持を集めています。今後ますます世界中で人気を博していくだろうと期待されているアーティストです。





ウェブサイト： https://mulgatheartist.net/jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/mulgatheartistasia/





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(C)MULGA THE ARTIST Licensed by The Ruusee Company.