東京都内を中心に飲食事業を展開する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：大竹俊活）が運営するマルゴグループ『BAR PELOTA』。新宿三丁目の喧騒から少し離れた新宿御苑すぐそばに佇む落ち着きのある店内で、お花見の”その後”を楽しんでいただくべく、限定のプレートランチ、桜のカクテル等、春を感じられる特別なメニューをご用意しております。

https://bar-pelota.com/

桜の開花状況

2026年は暖かい日が続いた影響により、例年より1週間ほど早く開花が始まっており、3月25日時点で見頃の桜も、咲き始めの桜もあり、週末にかけて見頃の満開を迎える予想です。週末は多くの来客数が予測されます。平日の来店でしたらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

春の特別メニュー紹介

【フードメニュー】・イベリコ豚肩ロースと桜鯛のロースト シュリンプジンジャーマリネ 春のプレートランチ 香草ガーリックトースト添え(Lunch)・イベリコ豚ホホ肉の赤ワイン煮込み(Lunch)・桜鯛と旬の果実のカルパッチョ・ホタルイカと菜の花のアヒージョ【ドリンクメニュー】・桜ロワイヤル(桜リキュール×シャンパン)・スプリングブリーズ(桜×紅茶のリキュールのカクテル)etc...その他にもスペインバルならではの『タパス』や『ピンチョス』に春の食材を使ったメニュー、当店自慢の『パエリャ』などもご用意しております。

店舗情報

店名 ：BAR PELOTA（バルペロタ）住所 ：東京都新宿区新宿2-5-15 1F電話番号：03-5925-8605営業時間：11:30～23:00（平日はアイドルタイムあり）定休日 ：月曜アクセス：新宿三丁目駅 徒歩3分 新宿御苑前駅 徒歩4分事業内容：東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/bar_pelota/p/DVvbOs7D0Ym//

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