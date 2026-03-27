ヤマハ発動機の新型ファッションスクーター「Fazzio」と人気イラストレーター utuのコラボレーション車両・イラストをYamaha E-Ride Baseで展示



















ヤマハ発動機株式会社は、新型ファッションスクーター「Fazzio」を通じたコラボレーション車両・イラストを3月18日（水）から６月中旬まで、同社の横浜ブランド発信拠点Yamaha E-Ride Baseのworldエリアにて展示しています。

■コラボレーション・展示概要今回のコラボレーションは、若者のライフスタイルを描いたビジュアルアートを通して、「Fazzio」のコンセプト「Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear」が掲げる「自分らしさ」を表現しています。人気イラストレーター “utu” さんとのコラボレーションにより、「Fazzio」の世界観をさらに広げ、「モビリティ」と「ファッション」を融合した新たなスタイルを提案します。











ネオシティポップなタッチで描かれたイラストでは、デザイン性の高さと、個性やライフスタイルに合わせてカスタマイズのイメージが膨らむ「Fazzio」の魅力を表現。若年層の感性に寄り添う、カジュアルかつスタイリッシュな世界観をお楽しみいただけます。コラボレーション車両では、「Fazzio」をベースに、“utu”さんプロデュースによるスペシャルカラーリングモデルおよびデザインヘルメット（非売品）を制作しました。シンプルでスタイリッシュな「Fazzio」に、ピンストライプやシルバー調カラーを施したレトロデザインを融合。モダンとクラシックが共存するタイムレスな印象をより一層引き立てています。











【イラストレーター ： utu 】

■Yamaha E-Ride Baseについて



Yamaha E-Ride Baseは、ヤマハ発動機株式会社が運営する体験型ショールームで、横浜みなとみらいの街でeBikeを楽しんでいただける施設です。



eBikeは、ペダルの漕ぐ人の力とモーターの力を融合し、なめらかでパワフルなアシストを行う、スポーツ電動アシスト自転車。スタッフがおすすめする、あなたに最適なeBikeをご体験いただけます。



また、Yamaha E-Ride Baseには180度大型スクリーンにより迫力の映像をお届けするシアター、電動アシスト自転車生誕の地・静岡県森町のお茶が味わえるラウンジなどを常設。



ヤマハ発動機の製品や最新技術の企画展や、さまざまなイベントも開催しています。



eBikeの楽しさとヤマハ発動機の魅力を、ごゆっくりとお楽しみください。



■アクセス



神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-2 横浜シンフォステージ イーストタワー1階



みなとみらい線「新高島駅」３・４番出口 徒歩1分



横浜駅東口 徒歩10分





本件に関するお問合わせ先・ヤマハ発動機コーポレートコミュニケーション部広報グループ：0538-32-1145・Yamaha E-Ride Base：045-228-8760冬期（12月〜2月）10:00〜17:00夏期（3月〜11月）10:00〜18:00休館日 毎週火曜／第1・第3月曜※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります関連リンクYamaha E-Ride Base公式WEBサイト