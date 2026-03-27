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染色・加工技術を強みとしている和歌山染工株式会社が、捺染インクジェットプリンター「FOREARTH」を染工場として初導入
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）は、和歌山染工株式会社（社長：高垣 佳宏、以下：和歌山染工）がサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH（フォレアス）」を導入し、3月25日（水）に火入れ式を執り行い、本格稼働を開始したことをお知らせします。なお、染工場へのFOREARTHの導入は今回が初めてとなります。
写真左）火入れ式の様子、写真右）左から高垣社長、池田社長
和歌山染工は、長年にわたり培ってきた染色・加工技術を強みとしながら、近年の繊維・アパレル業界を取り巻く環境変化を背景に、小ロット・短納期・多品種生産への対応力強化や、環境負荷低減と高付加価値化の両立を重要な経営テーマとして掲げてきました。
FOREARTHは、前処理・スチーム・洗浄といった従来の捺染工程を不要とし、印刷と乾燥のみで捺染工程を完結できることを特長としています。これにより、従来の反応染料※1によるアナログ捺染と比較してCO2排出量を大幅に削減※2できます。さらに、水使用量を大幅に削減しながら高い発色性、堅牢性、生地本来の柔らかな風合いを両立します。また、綿、シルク、ポリエステル、ナイロン、混紡素材など多様な生地に1台で対応できる点も特長で、素材ごとに設備を使い分ける必要がなく、サンプル印刷から量産までをスピーディに行うことが可能で、これらの点を共感いただき、FOREARTHの導入に至りました。
今回のFOREARTHの導入は、単なる設備更新にとどまらず、和歌山染工が目指す事業構造の転換と高付加価値化の起点となる新規事業と位置づけられています。
和歌山染工では、同社が有する「匠」ともいえる染色・加工の知見と、FOREARTHの先端技術・環境性能を掛け合わせることで、伝統を継承しながら現代市場で差別化できる新たな付加価値の創出を目指しています。
※1繊維と化学反応して染色する手法のこと
※2外部調査機関を利用した京セラドキュメントソリューションズ調べ
■和歌山染工株式会社（本社：和歌山県和歌山市）について
和歌山染工株式会社は、1917年創業の染色加工メーカーで、110年以上にわたり染色・捺染一筋で技術を磨き、布団側地やアパレル服地、インテリア、雑貨向けの生地などを手がけてきました。伝統的な職人技に加え、近年はデジタル捺染など新技術も積極的に導入し、小ロット・多品種・短納期への対応力を強化しています。企画提案力と高品質なものづくりで、時代のニーズに応えるテキスタイルを提供しています。
公式ホームページ：https://www.wsk.co.jp/
■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちら
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
写真左）火入れ式の様子、写真右）左から高垣社長、池田社長
和歌山染工は、長年にわたり培ってきた染色・加工技術を強みとしながら、近年の繊維・アパレル業界を取り巻く環境変化を背景に、小ロット・短納期・多品種生産への対応力強化や、環境負荷低減と高付加価値化の両立を重要な経営テーマとして掲げてきました。
FOREARTHは、前処理・スチーム・洗浄といった従来の捺染工程を不要とし、印刷と乾燥のみで捺染工程を完結できることを特長としています。これにより、従来の反応染料※1によるアナログ捺染と比較してCO2排出量を大幅に削減※2できます。さらに、水使用量を大幅に削減しながら高い発色性、堅牢性、生地本来の柔らかな風合いを両立します。また、綿、シルク、ポリエステル、ナイロン、混紡素材など多様な生地に1台で対応できる点も特長で、素材ごとに設備を使い分ける必要がなく、サンプル印刷から量産までをスピーディに行うことが可能で、これらの点を共感いただき、FOREARTHの導入に至りました。
今回のFOREARTHの導入は、単なる設備更新にとどまらず、和歌山染工が目指す事業構造の転換と高付加価値化の起点となる新規事業と位置づけられています。
和歌山染工では、同社が有する「匠」ともいえる染色・加工の知見と、FOREARTHの先端技術・環境性能を掛け合わせることで、伝統を継承しながら現代市場で差別化できる新たな付加価値の創出を目指しています。
※1繊維と化学反応して染色する手法のこと
※2外部調査機関を利用した京セラドキュメントソリューションズ調べ
■和歌山染工株式会社（本社：和歌山県和歌山市）について
和歌山染工株式会社は、1917年創業の染色加工メーカーで、110年以上にわたり染色・捺染一筋で技術を磨き、布団側地やアパレル服地、インテリア、雑貨向けの生地などを手がけてきました。伝統的な職人技に加え、近年はデジタル捺染など新技術も積極的に導入し、小ロット・多品種・短納期への対応力を強化しています。企画提案力と高品質なものづくりで、時代のニーズに応えるテキスタイルを提供しています。
公式ホームページ：https://www.wsk.co.jp/
■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちら
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
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ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
本件に関するお問合わせ先
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 企業広報部 森田（携帯:070-7406-6371 会社直通:06-6764-3515）