ラーメンは全国的に人気を誇る王道グルメですが、その名脇役として親しまれているのが「チャーハン」です。強火で一気に炒めた香ばしさ、店ごとに異なる味付け、そしてラーメンのスープとの相性まで計算された一皿。ラーメン店のチャーハンには、専門店ならではの技と個性が詰まっています。

そこで今回、滋賀県内の観光協会や市町の観光担当者から寄せられた「ラーメンも美味しいが、チャーハンがすごい！」という声をもとに、“チャーハンが主役級”と評判のラーメン店を紹介します。

有名店から地域に根ざした名店まで、滋賀ならではのラーメン店の魅力を掘り起こしながら、観光客・県民双方に向けて新たな滋賀グルメの楽しみ方を発信します。

梅花亭 (ばいかてい）









鉄板で提供されるチャーハンが人気のラーメン店。熱々の鉄板に盛られたご飯に卵を絡めて自分で仕上げるスタイルで、香ばしさと食感の違いを楽しめるのが特徴です。鉄板で熱されることで米の香ばしさが一層引き立ち、ラーメンとの組み合わせでも飽きのこない味わい。長浜観光の際に立ち寄る人も多く、ラーメンとともに楽しめる“ちょい足し”感覚のサイドメニューとして人気を集めています。

鉄板チャーハン 590円

左：酒粕のらーめん1,360円

和風鶏 塩らーめん 1,260円

＜観光担当者おすすめコメント＞

「鉄板で仕上げるチャーハンは、香ばしい香りが食欲をそそります。 ラーメンと一緒に頼むと、あっさり系のスープとほどよい油加減の鉄板チャーハンが好バランス。シメのご飯代わりにもおすすめです。 」

◆所在地：滋賀県長浜市大戌亥町1031－3

◆TEL：0749-65-6450

https://baikatei.net/

博多ラーメンたい風









JR･近江鉄道 米原駅の近くにある、地元の方はもちろん、観光客やビジネス客の来店も多いお店。焼飯は、表面はつややかでしっとりとしつつも、米粒はほど良くぱらりとほどけるバランスの良い仕上がり。卵とネギに加え、店自慢の自家製焼豚の旨みが自然と溶け込み、コクはしっかりあるのに、重たさを感じない味わいです。豚骨ベースの「たい風ラーメン」との相性も良く、セットでつい頼みたくなる一品です。

焼飯（単品）600円

焼飯セット（お好きなラーメン＋焼飯） ラーメン代＋380円

チャーシューメン（単品） 1,030円

＜観光担当者おすすめコメント＞

「自家製焼豚を使った焼飯は、焼豚の旨味がご飯に広がる満足感のある一皿。ついもう一口と食べ進めたくなる美味しさで、ラーメンと一緒に味わいたい一品です。駅から近く、旅の途中にも立ち寄りやすいお店です。」

◆所在地：滋賀県米原市下多良1丁目52

◆TEL：0749-52-3719

https://www.instagram.com/taihuu.group/

◎米原店（本店）の他に、五個荘店があります

バリバリジョニー竜王店





濃厚な豚骨ラーメンで知られる人気店ですが、実はチャーハンもファンの多い一品。強火で一気に炒めたチャーハンは香ばしさとパラっとした食感のバランスが良く、シンプルながら旨みがしっかり感じられる味わいです。濃厚なラーメンと合わせても重くなりすぎず、つい箸が進む組み合わせ。単品でも、定食やセットでも楽しめ、しっかり食べたいときにもおすすめです。

チャーハン定食（お好みのラーメン＋チャーハン）ラーメン代＋360円

チャーシューメン（単品） 1,030円

＜観光担当者おすすめコメント＞

「国道８号線沿いにある人気店で、テレビでも紹介されたことのある話題のお店です。背脂たっぷりのコクのあるスープは、一度食べるとまた食べたくなる味わい。お腹が空いたときは、ぜひチャーハンとのセットで楽しんでみてください！」

＜バリバリジョニー竜王店＞

◆所在地：滋賀県蒲生郡竜王町西横関38

◆TEL：0748-58-1172

＜麵屋ジョニー本店＞

◆所在地：滋賀県長浜市湖北町八日市841

◆TEL：0749-78-1715

https://www.instagram.com/baribari_jonny_official2019/











来来亭 （らいらいてい）





滋賀発祥の人気ラーメンチェーンとして知られる来来亭。看板のラーメンはもちろんですが、チャーハンも根強い人気があります。強火で炒めたチャーハンは、醤油の香ばしさがしっかり立った力強い味付け。ほどよい胡椒のアクセントが加わり、食欲をそそるパンチのある一皿です。ラーメンとセットで頼めば満足度も十分。しっかりした味わいが好きな方や、お腹いっぱい食べたいときにおすすめです。

チャーハン定食（お好きなラーメン＋チャーハン） ラーメン代＋280円

ラーメン（単品） 820円

＜観光担当者おすすめコメント＞

「滋賀発祥のラーメン店として知られていますが、チャーハンの香ばしさも魅力。来来亭のチャーハンは 香ばしく、パラっとした食感としっとり感のバランスが絶妙です。卵とチャーシューの旨みがご飯にしっかり絡み、シンプルなのに飽きない味。ラーメンとの相性も抜群で、ついスープと交互に食べたくなる美味しさです。しっかり食べ応えのある定食はもちろん、気軽に楽しめる半チャーハンのセットがあるのも嬉しいポイントです。」

＜野洲本店＞

◆所在地：滋賀県野洲市小篠原763-1

◆TEL：077-587-5556

＜膳所店＞

◆所在地：滋賀県大津市馬場2丁目12-66

◆TEL：077-527-6627

＜日野店＞

◆所在地：滋賀県蒲生郡日野町松尾4丁目4番地グランドールソシア1F

◆TEL：0748-52-0999

◎他にも滋賀県内には多くの店舗があります

https://www.rairaitei.co.jp/

ドラゴンラーメン





名物メニュー「ドラゴンラーメン」は、豆板醤の効いた赤いスープに野菜、粒ニンニク、ホルモンがたっぷり入ったインパクト抜群の一杯。辛味と旨味が絡み合う魅惑の味わいです。そんなパンチのあるラーメンと合わせたいのが、香ばしくパラっと仕上がったチャーハン。シンプルな味わいのチャーハンがラーメンの辛味を引き立て、交互に食べる手が止まらない組み合わせです。

ドラゴンラーメン（辛さなし～極辛）910～1,410円 ※辛さによって値段が変わります

焼メシ（単品） 650円

焼メシ定食（焼メシ＋ラーメン）1,020円

＜観光担当者おすすめコメント＞

「シンプルなチャーハンは豚のうまみがよく効いていて美味しい！名物のドラゴンラーメンは『辛さなし～極辛』まで辛さを選べるので、辛いもの好きはもちろん、辛いものが苦手な方にもおススメです。」

◆所在地：滋賀県栗東市安養寺1丁目9－25

◆TEL：077-551-1739

https://www.instagram.com/doragonramenritto/

中華屋台とんとん／湖南ちゃんぽん





地元の常連客で賑わう町の人気店。ラーメンやちゃんぽんと並び、王道のやきめしも人気のメニューです。香ばしく炒められたご飯はシンプルながら飽きのこない味付けで、どこか懐かしさを感じる安心の美味しさ。ラーメンやちゃんぽんと一緒に注文するお客さんも多く、満足感のある組み合わせとして親しまれています。





やきめし（単品）850円

Ｄセット（やきめし＋しょうゆラーメン）1,100円

＜ 観光担当者おすすめコメント＞

「地元の人に長く親しまれているお店。観光で訪れた方にも、滋賀の日常の味を気軽に楽しんでいただけます。」

◆所在地：滋賀県湖南市若竹町1-12

◆TEL：0748-75-0989

https://www.instagram.com/tonton09891206/

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滋賀県には、ラーメンの美味しさはもちろん、チャーハンも主役級の魅力を持つ店が数多くあります。

香ばしく炒められた一皿は、ラーメンと一緒に味わうことで、より印象に残る旅の味になるかもしれません。滋賀を訪れた際には、ぜひラーメンとともに“もう一つの主役”にも注目してみてください。

※記載価格は税込みです。

※本リリースの内容は発信日時点の情報です。メニュー内容および価格は変更となる場合があります。

※営業時間・定休日等の最新情報は、各店舗へ直接ご確認ください。

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