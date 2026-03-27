



ドローンスクール千葉TBT（運営：株式会社GOODREI）は、千葉県内で深刻化する耕作放棄地

問題、およびそれに付随する鳥獣被害や不法投棄を解消するため、最新鋭の「高性能ハンマー

ナイフモア（草刈機）」と「農薬散布ドローン」を組み合わせた新たな事業を開始いたします。

本事業では、物理的な「農地整備委託」と、技術を普及させる「農場整備ドローンスクール」の二

軸により、地域の環境保全と農業DX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。

背景：千葉県で拡大する鳥獣被害と耕作放棄地の現状

農林水産省の発表（令和6年度速報値）によると、全国の野生鳥獣による農作物被害額は約188

億円に達し、前年度から24億円増加しています。特にシカやイノシシによる被害が顕著であり、

人身被害を及ぼすクマの出没も社会問題となっています。

千葉県においても被害は深刻であり、令和6年度の被害額は3億6,229万6,000円に上ります。

イノシシやシカに加え、特定外来生物であるキョンやハクビシンによる被害が後を絶ちません。

耕作放棄地がもたらすリスク

害獣の潜み場： 伸び切った雑草がイノシシやキョンの格好の隠れ家となり、近隣農地への被害

を拡大させる。

治安の悪化： 視認性が低下することで、不法投棄や不法盛土を誘発する。

環境への影響： 地域の景観を損なうだけでなく、害獣被害・火災・土砂崩れ・洪水のリスクにもな

る。

新事業の概要：整備から技術習得までをカバーする2つのサービス

本事業は、農地の再生を「代行」するサービスと、自ら行うための「教育」をセットで提供します。

1. 農場整備委託事業（草刈り×ドローン除草剤散布）





物理的な草刈りと、ドローンを用いた効率的な除草剤散布を一括で請け負います。

ハンマーナイフモアで刈り草をチップ状に粉砕し、そのまま肥料として土へ。集草の手間を省くだ

けでなく、環境にも優しい効率的な草刈りを実現します。

獣害・不法投棄の抑止

見通しを改善することで害獣の隠れ家を排除し、地域の防犯・環境保全に直結させます。

圧倒的な作業効率





ドローンによる散布は、従来の人力作業と比較して作業時間を約7分の1に短縮。ムラのない正

確な散布を実現します。

2. 農場整備ドローンスクール事業（実践特化型プラン）

「自社・自農園で整備を行いたい」というニーズに応え、即戦力の人材を育成します。

実践的な講習環境





3,500平方メートルの広大な屋外フィールドを活用。実際の現場に近い環境で訓練が可能です。

多角的なスキル習得

ドローンの国家資格取得はもちろん、散布ドローンとハンマーナイフモアを活用した耕作放棄地

解決の専門講習も提供します。さらに、空撮、測量、点検、運搬などの専門講習も学ぶことがで

きます。

株式会社GOODREI（ドローンスクール千葉TBT）について

当社は、国家資格の取得から産業利用まで、現場で使える実践的なスキル習得を支援するド

ローンスクールです。農業、建設、点検など、幅広い分野でのドローン活用を提案しています。

【会社概要・サービス詳細】

ドローンスクール千葉TBT URL：https://ds-chiba-tbt.jp/

運営：株式会社GOODREI URL：https://goodrei.tokyo/

スクール住所：千葉県千葉市若葉区多部田町651

国家資格取得から産業利用まで、実践的なスキルを習得できるドローンスクールです。

＜提供サービス一覧＞

ドローンスクール国家資格取得、イベント開催、農薬・除草剤散布、空撮、測量、点検、運搬、 企

業向け実演会、ドローン機体販売