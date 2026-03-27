【YouTube トレーダー】なぜ“勝てないトレーダー”は同じ失敗を繰り返すのか？AI日経平均×BTC分析とEA自動売買を公開、Takiの投資ラボが相場の構造を解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344716/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXや投資のリアル相場分析を解説するYouTubeチャンネル「Takiの投資ラボ」を運営し、AI相場分析・需給データ・テクニカル分析・EA自動売買を組み合わせた実践トレード戦略を公開しています。近年「YouTube トレーダー」という検索キーワードが増加する中、トレード経験者が抱える「分析しているのに勝てない」「トレードが安定しない」という課題を解決するための新しい視点として、相場の構造を理解する分析方法を解説。AI時代の金融市場に適応するためのトレード思考を、リアル相場とともに公開しています。
■トレード経験者の多くが感じる“勝てない違和感”
FXや投資を続けていると、多くのトレーダーがある疑問に直面します。
テクニカル分析を学び、
インジケーターを理解し、
トレード経験も積んできた。
それでも結果が安定しない。
エントリーすると逆行する。
利確した後に相場が伸びる。
損切りした直後に相場が戻る。
トータルでは利益が残らない。
この問題は初心者ではなく
トレード経験者ほど感じやすい問題
です。
その原因の多くは
相場の見方
にあります。
多くのトレーダーは
テクニカル分析
インジケーター
チャートパターン
を中心に相場を見ています。
しかし実際の市場は
市場参加者の資金
投資家心理
需給バランス
世界経済
など様々な要因によって動いています。
つまり
チャートの形だけでは相場の本質は見えません。
■YouTubeトレーダーという新しいトレード学習
近年、トレードの学習方法は大きく変化しています。
以前は
投資書籍
教材
セミナー
などが中心でした。
しかし現在は
YouTubeを活用して相場を学ぶトレーダー
が急増しています。
実際に「YouTube トレーダー」という検索キーワードが増えているように、動画でリアルな相場分析を学ぶスタイルが広がっています。
YouTubeでは
現在の相場環境
トレード判断の理由
市場の流れの読み方
などを実際のチャートを使って解説します。
そのため
プロトレーダーの思考プロセス
を理解しやすいという特徴があります。
■FX YouTube「Takiの投資ラボ」が公開する相場分析
そのようなYouTubeトレーダー向けの分析を公開しているチャンネルとして注目されているのが
Takiの投資ラボ
です。
このFX YouTubeでは
AI相場分析
需給データ分析
テクニカル分析
EA自動売買
などを組み合わせた
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXや投資のリアル相場分析を解説するYouTubeチャンネル「Takiの投資ラボ」を運営し、AI相場分析・需給データ・テクニカル分析・EA自動売買を組み合わせた実践トレード戦略を公開しています。近年「YouTube トレーダー」という検索キーワードが増加する中、トレード経験者が抱える「分析しているのに勝てない」「トレードが安定しない」という課題を解決するための新しい視点として、相場の構造を理解する分析方法を解説。AI時代の金融市場に適応するためのトレード思考を、リアル相場とともに公開しています。
■トレード経験者の多くが感じる“勝てない違和感”
FXや投資を続けていると、多くのトレーダーがある疑問に直面します。
テクニカル分析を学び、
インジケーターを理解し、
トレード経験も積んできた。
それでも結果が安定しない。
エントリーすると逆行する。
利確した後に相場が伸びる。
損切りした直後に相場が戻る。
トータルでは利益が残らない。
この問題は初心者ではなく
トレード経験者ほど感じやすい問題
です。
その原因の多くは
相場の見方
にあります。
多くのトレーダーは
テクニカル分析
インジケーター
チャートパターン
を中心に相場を見ています。
しかし実際の市場は
市場参加者の資金
投資家心理
需給バランス
世界経済
など様々な要因によって動いています。
つまり
チャートの形だけでは相場の本質は見えません。
■YouTubeトレーダーという新しいトレード学習
近年、トレードの学習方法は大きく変化しています。
以前は
投資書籍
教材
セミナー
などが中心でした。
しかし現在は
YouTubeを活用して相場を学ぶトレーダー
が急増しています。
実際に「YouTube トレーダー」という検索キーワードが増えているように、動画でリアルな相場分析を学ぶスタイルが広がっています。
YouTubeでは
現在の相場環境
トレード判断の理由
市場の流れの読み方
などを実際のチャートを使って解説します。
そのため
プロトレーダーの思考プロセス
を理解しやすいという特徴があります。
■FX YouTube「Takiの投資ラボ」が公開する相場分析
そのようなYouTubeトレーダー向けの分析を公開しているチャンネルとして注目されているのが
Takiの投資ラボ
です。
このFX YouTubeでは
AI相場分析
需給データ分析
テクニカル分析
EA自動売買
などを組み合わせた