次世代PDFソフト「PDNob 2.0」近日登場 - 高速化とAI機能を大幅強化
Tenorshareは、PDFソフトの新バージョン「PDNob 2.0」を近日リリース予定です。新しいホーム画面、閲覧モード、OCR、AI機能、編集・注釈機能、一括処理機能などを大幅に刷新し、よりスマートで効率的なPDF作業環境を提供します。
PDNob公式サイト：https://bit.ly/3NoHZNO
新しいホーム画面で操作効率が大幅向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345283/images/bodyimage1】
PDNob 2.0ではホーム画面が全面的に刷新され、編集・注釈、PDF変換、OCR、一括処理などの主要機能へワンクリックでアクセスできるショートカットエリアが新たに追加されました。よく使う機能にすぐアクセスでき、作業開始までの操作ステップを大幅に削減します。
ファイル管理機能も強化され、ローカルファイルとクラウドファイルをより見やすく整理・管理できるようになりました。サムネイル表示や更新日時表示により、目的のファイルを素早く見つけることができます。また、タブのプレビュー表示やショートカットキーのカスタマイズ機能にも対応し、作業効率がさらに向上します。
新しい閲覧モードでより快適な読書体験
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345283/images/bodyimage2】
閲覧機能も大きく進化しました。ナイトモード、デイモード、アイケアモード、ペーパーモードなど、利用シーンに合わせて選べる複数の表示モードを搭載し、長時間の閲覧でも目への負担を軽減します。
さらに、単ページ表示、見開き表示、連続スクロールなど柔軟なページ表示スタイルに対応し、画面サイズに応じた自動レイアウト調整も可能になりました。スマート注釈メニューにより、テキスト選択時に必要なツールが自動表示され、作業の流れを止めることなく注釈や編集を行えます。
また、閲覧履歴を自動保存し、「前へ／次へ」ボタンで閲覧履歴を移動できるスマートビュー機能も搭載され、複数ページの閲覧や確認作業がよりスムーズになりました。
PDNobを無料アップグレード：https://bit.ly/3NoHZNO
OCR機能を大幅強化、認識精度がさらに向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345283/images/bodyimage3】
PDNob 2.0ではAI OCRエンジンが大幅に強化され、画像処理の自動最適化により、より高精度で安定した文字認識を実現しました。ページの傾き補正、ノイズ除去、画質補正などの高度な画像処理を自動で行い、画像内の文字を編集・検索可能なテキストへ正確に変換します。
また、中国語・日本語・韓国語などのCJK言語にも最適化され、より自然で読みやすいOCR結果を実現。ゲストユーザーや無料ユーザーでもOCR機能を体験できるようになりました。
AI機能の進化により、PDFは「読む」から「理解する」へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345283/images/bodyimage4】
PDNob 2.0ではAIによるドキュメント理解機能を新たに強化しました。PDFやスクリーンショットの内容について質問すると、AIが該当箇所やページ番号を示しながら回答を提供します。また、関連質問の提案機能により、ドキュメント内容の理解をより深めることができます。
AI翻訳機能も強化され、原文の意味やニュアンスを保ちながら、より自然で読みやすい翻訳結果を提供します。さらに、画像解析機能により、スクリーンショットの内容説明、数式の認識、画像内情報の抽出なども可能になりました。
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新しいホーム画面で操作効率が大幅向上
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PDNob 2.0ではホーム画面が全面的に刷新され、編集・注釈、PDF変換、OCR、一括処理などの主要機能へワンクリックでアクセスできるショートカットエリアが新たに追加されました。よく使う機能にすぐアクセスでき、作業開始までの操作ステップを大幅に削減します。
ファイル管理機能も強化され、ローカルファイルとクラウドファイルをより見やすく整理・管理できるようになりました。サムネイル表示や更新日時表示により、目的のファイルを素早く見つけることができます。また、タブのプレビュー表示やショートカットキーのカスタマイズ機能にも対応し、作業効率がさらに向上します。
新しい閲覧モードでより快適な読書体験
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閲覧機能も大きく進化しました。ナイトモード、デイモード、アイケアモード、ペーパーモードなど、利用シーンに合わせて選べる複数の表示モードを搭載し、長時間の閲覧でも目への負担を軽減します。
さらに、単ページ表示、見開き表示、連続スクロールなど柔軟なページ表示スタイルに対応し、画面サイズに応じた自動レイアウト調整も可能になりました。スマート注釈メニューにより、テキスト選択時に必要なツールが自動表示され、作業の流れを止めることなく注釈や編集を行えます。
また、閲覧履歴を自動保存し、「前へ／次へ」ボタンで閲覧履歴を移動できるスマートビュー機能も搭載され、複数ページの閲覧や確認作業がよりスムーズになりました。
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OCR機能を大幅強化、認識精度がさらに向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345283/images/bodyimage3】
PDNob 2.0ではAI OCRエンジンが大幅に強化され、画像処理の自動最適化により、より高精度で安定した文字認識を実現しました。ページの傾き補正、ノイズ除去、画質補正などの高度な画像処理を自動で行い、画像内の文字を編集・検索可能なテキストへ正確に変換します。
また、中国語・日本語・韓国語などのCJK言語にも最適化され、より自然で読みやすいOCR結果を実現。ゲストユーザーや無料ユーザーでもOCR機能を体験できるようになりました。
AI機能の進化により、PDFは「読む」から「理解する」へ
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PDNob 2.0ではAIによるドキュメント理解機能を新たに強化しました。PDFやスクリーンショットの内容について質問すると、AIが該当箇所やページ番号を示しながら回答を提供します。また、関連質問の提案機能により、ドキュメント内容の理解をより深めることができます。
AI翻訳機能も強化され、原文の意味やニュアンスを保ちながら、より自然で読みやすい翻訳結果を提供します。さらに、画像解析機能により、スクリーンショットの内容説明、数式の認識、画像内情報の抽出なども可能になりました。