オットキャスト 2026年最新モデル「Ottocast Mini Nova」登場。“見えない進化”を実現した、CarPlay／Android Autoワイヤレスアダプター
Miniシリーズの最新モデル「Mini Nova」が登場。
シンプルな操作性はそのままに、より手に取りやすい価格を実現。
現在、約50％OFFの期間限定キャンペーンを実施中。
■キャンペーン情報
現在、新製品発売記念キャンペーンを実施中。
OTTOCAST Mini Nova
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D
定価：11,999円 → 5,949円（税込）
割引：\6,050 OFF（約50％OFF）
コード：NOVA0001
期間：2026年3月25日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345041/images/bodyimage1】
車に乗るたびに、無意識にケーブルを探してしまう――そんな日常の小さなストレスを感じたことはありませんか。
OTTOCASTの最新モデル「Mini Nova」は、CarPlay／Android Autoをワイヤレス化し、接続の手間をシンプルに解消します。
純正USBポートに挿すだけで、スマートフォンと車載システムが自動接続。
よりスムーズで快適なドライブ体験を提供します。
■ワイヤレスで広がるカーライフ
ナビ、音楽、通話、メッセージなど、スマートフォンの機能を車内でワイヤレス操作。
「Hey Siri」や「OK Google」による音声操作にも対応し、視線を前に保ったまま、安全で快適な操作が可能です。
■幅広い車種・デバイスに対応
USB-A／USB-C両対応で、車両のポートに合わせてそのまま接続可能。
iPhone・Androidの両方に対応し、1台で複数のスマートフォンを共有できます。
■安定性と信頼性を支える設計
アルミ合金シェルによる高効率放熱設計により、長時間の使用でも安定した動作を維持。
デュアルバンドWi-Fi（2.4GHz / 5GHz）とBluetoothにより、混雑した環境でも安定した接続を実現します。
また、50,000回以上の耐久テストをクリアし、日常使用にも耐える高い信頼性を備えています。
■コンパクトでミニマルなデザイン
手のひらサイズのコンパクト設計により、車内でも邪魔にならず自然にフィット。
“使う”から“気にならない”へ。新しいカーライフの形を提案します。
■対応機種
iOS 10以上 / Android 11以上に対応。
純正CarPlay／Android Auto搭載車の多くの車種で使用可能です。
■キャンペーン情報
現在、新製品発売記念キャンペーンを実施中。
OTTOCAST Mini Nova
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D
定価：11,999円 → 5,949円（税込）
割引：\6,050 OFF（約50％OFF）
コード：NOVA0001
期間：2026年3月25日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
■割引コード使用の手順
ステップ(1)
製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。
ステップ(2)
注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
シンプルな操作性はそのままに、より手に取りやすい価格を実現。
現在、約50％OFFの期間限定キャンペーンを実施中。
■キャンペーン情報
現在、新製品発売記念キャンペーンを実施中。
OTTOCAST Mini Nova
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D
定価：11,999円 → 5,949円（税込）
割引：\6,050 OFF（約50％OFF）
コード：NOVA0001
期間：2026年3月25日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345041/images/bodyimage1】
車に乗るたびに、無意識にケーブルを探してしまう――そんな日常の小さなストレスを感じたことはありませんか。
OTTOCASTの最新モデル「Mini Nova」は、CarPlay／Android Autoをワイヤレス化し、接続の手間をシンプルに解消します。
純正USBポートに挿すだけで、スマートフォンと車載システムが自動接続。
よりスムーズで快適なドライブ体験を提供します。
■ワイヤレスで広がるカーライフ
ナビ、音楽、通話、メッセージなど、スマートフォンの機能を車内でワイヤレス操作。
「Hey Siri」や「OK Google」による音声操作にも対応し、視線を前に保ったまま、安全で快適な操作が可能です。
■幅広い車種・デバイスに対応
USB-A／USB-C両対応で、車両のポートに合わせてそのまま接続可能。
iPhone・Androidの両方に対応し、1台で複数のスマートフォンを共有できます。
■安定性と信頼性を支える設計
アルミ合金シェルによる高効率放熱設計により、長時間の使用でも安定した動作を維持。
デュアルバンドWi-Fi（2.4GHz / 5GHz）とBluetoothにより、混雑した環境でも安定した接続を実現します。
また、50,000回以上の耐久テストをクリアし、日常使用にも耐える高い信頼性を備えています。
■コンパクトでミニマルなデザイン
手のひらサイズのコンパクト設計により、車内でも邪魔にならず自然にフィット。
“使う”から“気にならない”へ。新しいカーライフの形を提案します。
■対応機種
iOS 10以上 / Android 11以上に対応。
純正CarPlay／Android Auto搭載車の多くの車種で使用可能です。
■キャンペーン情報
現在、新製品発売記念キャンペーンを実施中。
OTTOCAST Mini Nova
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D
定価：11,999円 → 5,949円（税込）
割引：\6,050 OFF（約50％OFF）
コード：NOVA0001
期間：2026年3月25日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
■割引コード使用の手順
ステップ(1)
製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。
ステップ(2)
注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
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