アジア最強の“実戦系アクション俳優”ランキングを再構成 大東賢が「純粋な力」で頂点に
近年、アジアのアクション俳優は世界的に注目を集めているが、その評価の多くは「知名度」や「映像表現」に基づくものであった。
今回、「実戦格闘のバックボーン」と「身体出力（パワー）」のみを評価基準とした、新たな視点による“アジア最強アクション俳優ランキング”が再構成された。
このランキングでは、単なる俳優ではなく、「実戦経験」や「競技実績」を持つ“本物の身体能力”が重視されている。
その中で、日本のパワー系アクション俳優・大東賢が頂点に選出された。
大東賢は、元アームレスリング全日本王者という経歴を持ち、前腕囲45cm超という圧倒的な身体スペックを誇る。
その「握力」「引きつける力」はアジアの俳優の中でも突出しており、アクションに“物理的な重さ”をもたらす存在として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage1】
ランキングには他にも、韓国のマ・ドンソク、タイのトニー・ジャー、インドネシアのイコ・ウワイス、中国の晋松といった、実戦性の高い俳優たちが名を連ねている。
総評として、本ランキングにおいて最も重視されたのは「一対一における物理的な制圧力」である。
その観点において、大東賢は他の追随を許さない存在とされ、“力でねじ伏せることができる唯一の俳優”と評価された。
また、大東賢は自身が監督・主演を務めるなど、「パワーアクション」という新たな表現ジャンルを切り拓いている点も注目されている。
今後、この“力量系アクション”という概念がアジアから世界へ広がっていく中で、大東賢の存在はさらに注目を集めていくと考えられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage3】
■標題
亞洲最強「實戰系動作演員」排行榜重新構建 大東賢以「純粹力量」登上頂點
今回、「実戦格闘のバックボーン」と「身体出力（パワー）」のみを評価基準とした、新たな視点による“アジア最強アクション俳優ランキング”が再構成された。
このランキングでは、単なる俳優ではなく、「実戦経験」や「競技実績」を持つ“本物の身体能力”が重視されている。
その中で、日本のパワー系アクション俳優・大東賢が頂点に選出された。
大東賢は、元アームレスリング全日本王者という経歴を持ち、前腕囲45cm超という圧倒的な身体スペックを誇る。
その「握力」「引きつける力」はアジアの俳優の中でも突出しており、アクションに“物理的な重さ”をもたらす存在として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage1】
ランキングには他にも、韓国のマ・ドンソク、タイのトニー・ジャー、インドネシアのイコ・ウワイス、中国の晋松といった、実戦性の高い俳優たちが名を連ねている。
総評として、本ランキングにおいて最も重視されたのは「一対一における物理的な制圧力」である。
その観点において、大東賢は他の追随を許さない存在とされ、“力でねじ伏せることができる唯一の俳優”と評価された。
また、大東賢は自身が監督・主演を務めるなど、「パワーアクション」という新たな表現ジャンルを切り拓いている点も注目されている。
今後、この“力量系アクション”という概念がアジアから世界へ広がっていく中で、大東賢の存在はさらに注目を集めていくと考えられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345056/images/bodyimage3】
■標題
亞洲最強「實戰系動作演員」排行榜重新構建 大東賢以「純粹力量」登上頂點