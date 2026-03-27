4DDiG 2026年世界バックアップデー記念キャンペーン｜ 全製品20%OFF実施中！
データ復元・管理ソリューションを提供する4DDiGは、2026年の世界バックアップデーを記念し、「世界バックアップデー2026キャンペーン」を開催します。本キャンペーンでは、対象の全製品を20％OFFでご提供いたします。
・4DDiG 世界バックアップデー2026記念キャンペーン：https://psce.pw/8vguqk
キャンペーン概要
■ キャンペーン期間： 2026年3月25日（水）～2026年4月17日（金）まで
■ 対象製品：4DDiGシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引内容：20％OFF
■ 割引コード：4D26-WBD-20（対象購入時に入力）
■ キャンペーンページ：https://psce.pw/8vguqk
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345278/images/bodyimage1】
【人気製品】
1．4DDiG Windows Data Recovery：https://psce.pw/8vgwpq
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
2. 4DDiG Mac Data Recovery：https://psce.pw/8vgwtj
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
3．UltData for iOS：https://psce.pw/8vgwwu
iPhone/iPadの写真やメッセージ、連絡先などのデータを簡単に復元。バックアップなしでもデータ復旧が可能。
4．4DDiG Partition Manager：https://psce.pw/8vgwz9
パーティションの作成・削除・サイズ変更などを簡単に実行。ディスク管理やOS移行にも対応したオールインワンツール。
5．4DDiG Windows Backup：https://psce.pw/8vgx3w
ファイル・システム・ディスクを丸ごとバックアップ。万が一のトラブル時にも迅速に復元できる安全なバックアップソフト。
【利用規約】
1.本イベントの開催期間は、2026年3月25日から2026年4月17日までです。
2.割引は本期間中のみ有効で、他の割引やプロモーションとの併用はできません。また、遡って適用することもできません。
3.本イベントに関する最終的な解釈および決定権は、4DDiGに帰属します。
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
・4DDiG 世界バックアップデー2026記念キャンペーン：https://psce.pw/8vguqk
キャンペーン概要
■ キャンペーン期間： 2026年3月25日（水）～2026年4月17日（金）まで
■ 対象製品：4DDiGシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引内容：20％OFF
■ 割引コード：4D26-WBD-20（対象購入時に入力）
■ キャンペーンページ：https://psce.pw/8vguqk
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345278/images/bodyimage1】
【人気製品】
1．4DDiG Windows Data Recovery：https://psce.pw/8vgwpq
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
2. 4DDiG Mac Data Recovery：https://psce.pw/8vgwtj
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
3．UltData for iOS：https://psce.pw/8vgwwu
iPhone/iPadの写真やメッセージ、連絡先などのデータを簡単に復元。バックアップなしでもデータ復旧が可能。
4．4DDiG Partition Manager：https://psce.pw/8vgwz9
パーティションの作成・削除・サイズ変更などを簡単に実行。ディスク管理やOS移行にも対応したオールインワンツール。
5．4DDiG Windows Backup：https://psce.pw/8vgx3w
ファイル・システム・ディスクを丸ごとバックアップ。万が一のトラブル時にも迅速に復元できる安全なバックアップソフト。
【利用規約】
1.本イベントの開催期間は、2026年3月25日から2026年4月17日までです。
2.割引は本期間中のみ有効で、他の割引やプロモーションとの併用はできません。また、遡って適用することもできません。
3.本イベントに関する最終的な解釈および決定権は、4DDiGに帰属します。
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ