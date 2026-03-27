ユーザー端末からWebサービスまでの通信品質の可視化ソリューション 「HIMOTOKI」2026年4月1日より提供開始
アイビーシー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長COO小田 成、以下IBC）は、ユーザー端末からアクセス先Webサービスまでの通信品質をユーザー視点で可視化するソリューション「HIMOTOKI（ヒモトキ）」を、2026年4月1日よりサブスクリプションサービスとして提供開始いたします。
■昨今のITインフラ事情とHIMOTOKI提供の背景
近年、業務システムはクラウドやネットワーク、外部SaaSなど複数の要素が連携して構成されているため、どこか一部に問題が起きるだけで、ユーザーは「システム全体が遅い」「使えない」という状態になり、業務に影響が生じやすくなっています。また、従来の監視ではどこに問題があるのかすぐに気づくことができず、対処するIT部門はサーバ、ネットワーク、クラウドなど複数の要素から、どこが原因かを後追いで探し出すことになることから、ユーザーの体感とのギャップが生じるケースもあります。HIMOTOKIは、「ユーザーが操作してからアクセス先のWebページが表示されるまで」の一連の流れをユーザー視点で可視化し、原因の特定と迅速な対応を可能にします。ユーザー視点の監視ニーズが高まる中、当社は低価格で気軽に導入できるサービスとして、通信品質の可視化ができるHIMOTOKIをリリースしました。
■HIMOTOKIの主な機能と効果
(1)通信経路の可視化（ネットワークパス機能）
端末からアクセス先のサービスまで、通信がどの経路を通り、どこで時間がかかっているのかを分かりやすく可視化します。通信経路上の各区間について、応答時間や通信品質（パケットロス、ジッターなど）を確認でき、問題が発生している箇所は色分け表示されるため、遅延の原因を直感的に把握できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage1】
(2)無線WiFi電波の測定（無線受信情報モニタリング）
Windows端末のWiFi受信状況をリアルタイムで可視化できます。端末がどのアクセスポイントに接続しているか、どれくらいの電波強度かを確認可能です。電波不足や意図しないアクセスポイントへの接続などを特定し、「WiFiが遅い・不安定」といったユーザーの声に対し、迅速に原因を切り分けることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage2】
(3)Web画面表示までの時間測定（ページロード機能）
指定したWebページを表示するまでにどれくらい時間がかかっているのかをURL/コンテンツごとに分解して可視化。
端末環境から実行することでユーザーの体感値をそのまま数値化可能なため、早期原因特定につながります。
※本機能は、Windows OS または Linux OS を搭載したパソコンやサーバーでご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage3】
■HIMOTOKI導入による企業価値向上へ
HIMOTOKIは、「業務として使えるIT」を定量的に把握し、説明し、改善できる企業体制の構築を可能にします。
これにより、業務生産性の向上、IT投資の効率化、部門間の信頼醸成を通じて、企業価値の持続的な向上に貢献します。
■提供情報
● サービス名：HIMOTOKI（ヒモトキ）
● 提供開始日：2026年4月1日
● 提供価格：月額50,000円（税抜）～
● 提供形態：SaaS（クラウドサービス）
● 製品URL：https://system-answer.com/product/himotoki/
＜企業情報＞
【アイビーシーについて】
IBCは、2002年の設立以来、性能監視分野に特化した事業を展開しており、ITシステムの稼働状況や障害発生の予兆などを把握するITシステム性能監視ツールの開発・販売およびコンサルティングを手掛けています。
社 名：アイビーシー株式会社
本 社：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8番8号 アクロス新川ビル8F
代 表 者：代表取締役社長 小田 成
設 立：2002年10月
事業内容：ITシステム性能監視ツールの開発/販売/サポート
ITシステムの性能評価サービス
ITシステムの設計・構築、コンサルティング
その他各種機器、ソフトウェアの販売
＜本件に関するお問い合わせ＞
電話：03-5117-2780 E-mail：info@ibc21.co.jp 担当：デジタルマーケティング部 鈴木・村田
※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。
配信元企業：アイビーシー株式会社
■昨今のITインフラ事情とHIMOTOKI提供の背景
近年、業務システムはクラウドやネットワーク、外部SaaSなど複数の要素が連携して構成されているため、どこか一部に問題が起きるだけで、ユーザーは「システム全体が遅い」「使えない」という状態になり、業務に影響が生じやすくなっています。また、従来の監視ではどこに問題があるのかすぐに気づくことができず、対処するIT部門はサーバ、ネットワーク、クラウドなど複数の要素から、どこが原因かを後追いで探し出すことになることから、ユーザーの体感とのギャップが生じるケースもあります。HIMOTOKIは、「ユーザーが操作してからアクセス先のWebページが表示されるまで」の一連の流れをユーザー視点で可視化し、原因の特定と迅速な対応を可能にします。ユーザー視点の監視ニーズが高まる中、当社は低価格で気軽に導入できるサービスとして、通信品質の可視化ができるHIMOTOKIをリリースしました。
■HIMOTOKIの主な機能と効果
(1)通信経路の可視化（ネットワークパス機能）
端末からアクセス先のサービスまで、通信がどの経路を通り、どこで時間がかかっているのかを分かりやすく可視化します。通信経路上の各区間について、応答時間や通信品質（パケットロス、ジッターなど）を確認でき、問題が発生している箇所は色分け表示されるため、遅延の原因を直感的に把握できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage1】
(2)無線WiFi電波の測定（無線受信情報モニタリング）
Windows端末のWiFi受信状況をリアルタイムで可視化できます。端末がどのアクセスポイントに接続しているか、どれくらいの電波強度かを確認可能です。電波不足や意図しないアクセスポイントへの接続などを特定し、「WiFiが遅い・不安定」といったユーザーの声に対し、迅速に原因を切り分けることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage2】
(3)Web画面表示までの時間測定（ページロード機能）
指定したWebページを表示するまでにどれくらい時間がかかっているのかをURL/コンテンツごとに分解して可視化。
端末環境から実行することでユーザーの体感値をそのまま数値化可能なため、早期原因特定につながります。
※本機能は、Windows OS または Linux OS を搭載したパソコンやサーバーでご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345032/images/bodyimage3】
■HIMOTOKI導入による企業価値向上へ
HIMOTOKIは、「業務として使えるIT」を定量的に把握し、説明し、改善できる企業体制の構築を可能にします。
これにより、業務生産性の向上、IT投資の効率化、部門間の信頼醸成を通じて、企業価値の持続的な向上に貢献します。
■提供情報
● サービス名：HIMOTOKI（ヒモトキ）
● 提供開始日：2026年4月1日
● 提供価格：月額50,000円（税抜）～
● 提供形態：SaaS（クラウドサービス）
● 製品URL：https://system-answer.com/product/himotoki/
＜企業情報＞
【アイビーシーについて】
IBCは、2002年の設立以来、性能監視分野に特化した事業を展開しており、ITシステムの稼働状況や障害発生の予兆などを把握するITシステム性能監視ツールの開発・販売およびコンサルティングを手掛けています。
社 名：アイビーシー株式会社
本 社：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8番8号 アクロス新川ビル8F
代 表 者：代表取締役社長 小田 成
設 立：2002年10月
事業内容：ITシステム性能監視ツールの開発/販売/サポート
ITシステムの性能評価サービス
ITシステムの設計・構築、コンサルティング
その他各種機器、ソフトウェアの販売
＜本件に関するお問い合わせ＞
電話：03-5117-2780 E-mail：info@ibc21.co.jp 担当：デジタルマーケティング部 鈴木・村田
※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。
配信元企業：アイビーシー株式会社
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