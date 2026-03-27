反応力を“見える化”する新サービス開始 REAXION、運動×認知の「反応能力測定」の提供を正式スタート - 転倒リスク・パフォーマンス低下の予兆を可視化 -
反応力を“見える化”する新サービス開始
REAXION、運動×認知の「反応能力測定」の提供を正式スタート
- 転倒リスク・パフォーマンス低下の予兆を可視化 -
株式会社スマートスタート（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥島康志）は、LEDデバイスを活用した運動認知トレーニングシステム「REAXION（リアクション）」において、反応能力を定量的に測定できる「REAXION反応能力測定」サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。
本サービスは、これまで感覚的に評価されてきた「反応の速さ」「判断力」「短期記憶力」といった能力を、データとして可視化することを可能にします。
■背景｜“見えなかった能力”が、事故やパフォーマンス低下を招く
人の動きは
「認知 → 判断 → 行動」
というプロセスで成り立っています。
しかし従来の測定では、筋力や体力など“身体能力”は評価できても、
その前段階である**「反応能力（運動認知機能）」はほとんど測定されていませんでした。**
特に高齢者においては、
転倒の多くは“気づきの遅れ”や“判断の遅れ”が原因
身体機能だけでは転倒リスクを正確に予測できない
認知と運動の連動能力を測る手段が少ない
といった課題があります。
また、スポーツや労働現場においても、
反応の遅れによる事故
判断の遅れによるパフォーマンス低下
といったリスクは可視化されていませんでした。
■サービス概要｜3つのテストで“反応能力”を多角的に測定
REAXION反応能力測定では、以下の3つのテストを通じて、運動認知機能を数値化します。
(1) 反応速度（スタンダード）
光に対してどれだけ速く反応できるかを測定
(2) 判断力（ファインド）
複数の情報から正しい対象を選択する能力を測定
(3) 短期記憶（メモリー）
提示された情報を保持し、再現する能力を測定
これらを統合することで、
**「反応能力スコア」および「反応年齢」**として可視化します。
■特徴｜測定だけでなく“改善”までつながる設計
本サービスは単なる測定にとどまらず、
個別の能力バランスを分析
一人ひとりに最適なトレーニングを提示
継続的な改善をデータで可視化
することが可能です。
これにより、
高齢者：転倒リスクの把握・予防
スポーツ：競技パフォーマンス向上
企業：労働災害リスクの低減
など、幅広い分野での活用が期待されます。
■導入実績｜プロスポーツから介護・企業まで幅広く導入
本サービスはPoC（実証実験）を経て、
すでに20施設以上の介護事業所にて導入・運用されています。
また、REAXIONはこれまでに、
プロスポーツチームでのパフォーマンス測定・トレーニング
介護施設・デイサービスにおける転倒リスク評価・予防
スポーツスクール・教育現場での能力測定・育成
企業・工場・物流現場における事故リスクの可視化
など、幅広い分野で活用されています。
さらに、
プロ野球チームのトレーニング現場やトップアスリートの活用シーンとしてテレビ番組でも複数回取り上げられるなど、REAXIONはスポーツ領域において高い注目を集めています。
＜導入施設コメント＞
「これまで“なんとなく危ない”と感じていた利用者の状態が、数値で明確に分かるようになりました。
REAXION、運動×認知の「反応能力測定」の提供を正式スタート
- 転倒リスク・パフォーマンス低下の予兆を可視化 -
株式会社スマートスタート（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥島康志）は、LEDデバイスを活用した運動認知トレーニングシステム「REAXION（リアクション）」において、反応能力を定量的に測定できる「REAXION反応能力測定」サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。
本サービスは、これまで感覚的に評価されてきた「反応の速さ」「判断力」「短期記憶力」といった能力を、データとして可視化することを可能にします。
■背景｜“見えなかった能力”が、事故やパフォーマンス低下を招く
人の動きは
「認知 → 判断 → 行動」
というプロセスで成り立っています。
しかし従来の測定では、筋力や体力など“身体能力”は評価できても、
その前段階である**「反応能力（運動認知機能）」はほとんど測定されていませんでした。**
特に高齢者においては、
転倒の多くは“気づきの遅れ”や“判断の遅れ”が原因
身体機能だけでは転倒リスクを正確に予測できない
認知と運動の連動能力を測る手段が少ない
といった課題があります。
また、スポーツや労働現場においても、
反応の遅れによる事故
判断の遅れによるパフォーマンス低下
といったリスクは可視化されていませんでした。
■サービス概要｜3つのテストで“反応能力”を多角的に測定
REAXION反応能力測定では、以下の3つのテストを通じて、運動認知機能を数値化します。
(1) 反応速度（スタンダード）
光に対してどれだけ速く反応できるかを測定
(2) 判断力（ファインド）
複数の情報から正しい対象を選択する能力を測定
(3) 短期記憶（メモリー）
提示された情報を保持し、再現する能力を測定
これらを統合することで、
**「反応能力スコア」および「反応年齢」**として可視化します。
■特徴｜測定だけでなく“改善”までつながる設計
本サービスは単なる測定にとどまらず、
個別の能力バランスを分析
一人ひとりに最適なトレーニングを提示
継続的な改善をデータで可視化
することが可能です。
これにより、
高齢者：転倒リスクの把握・予防
スポーツ：競技パフォーマンス向上
企業：労働災害リスクの低減
など、幅広い分野での活用が期待されます。
■導入実績｜プロスポーツから介護・企業まで幅広く導入
本サービスはPoC（実証実験）を経て、
すでに20施設以上の介護事業所にて導入・運用されています。
また、REAXIONはこれまでに、
プロスポーツチームでのパフォーマンス測定・トレーニング
介護施設・デイサービスにおける転倒リスク評価・予防
スポーツスクール・教育現場での能力測定・育成
企業・工場・物流現場における事故リスクの可視化
など、幅広い分野で活用されています。
さらに、
プロ野球チームのトレーニング現場やトップアスリートの活用シーンとしてテレビ番組でも複数回取り上げられるなど、REAXIONはスポーツ領域において高い注目を集めています。
＜導入施設コメント＞
「これまで“なんとなく危ない”と感じていた利用者の状態が、数値で明確に分かるようになりました。