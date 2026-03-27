iPhone修理アイサポ【山形北店】が令和8年3月27日(金)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ山形北店を令和8年3月27日(金)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344528/images/bodyimage1】
■アイサポ山形北店より皆様へ
この度、3月27日(金)に『iPhone修理アイサポ山形北店』がOPENしました。
当店は、山形市北部「嶋北エリア」にある八文字屋書店内にございます。
山交バス「嶋北二丁目」バス停より徒歩約5分・駐車場約400台完備でお車での来店も大変便利です。
書籍、CD,DVDはもちろん、ゲームや、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、トレカコーナーなど広い店内でゆっくり過ごしながら 修理をお待ちいただけます。
周辺にはイオン山形北店をはじめ、ショッピング施設や飲食店が充実しており、天童市・中山町・山辺町方面からのアクセスも良好です。
お出かけやお買い物のついでに立ち寄れる、利便性の高いiPhone修理店です。
画面割れや液晶表示の不具合、バッテリーの消耗、充電トラブルなど、日常で起こりやすいiPhoneの故障に対し、データそのまま・スピーディな修理対応を心がけています。
アイフォンを「できるだけ長く安心して使いたい」という想いに寄り添い、不要な交換を勧めず、症状に合わせた適切な修理をご提案いたします。
修理するか迷っている方、料金だけ知りたい方のご相談も大歓迎です。
山形市はもちろん、天童市・中山町・山辺町など周辺地域からも、ぜひアイサポ山形北店をご利用ください。
【アイサポ山形北店店舗概要】
所 在 地：〒990-0885
山形県山形市嶋北一丁目2-2 八文字屋北店内
営業時間：11時～18時まで営業中（最終受付17時）
電話番号：0120-542-289
iPhone修理アイサポ山形北店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoyamagatakita/
アクセス方法：
●JR山形駅から車で15分
●JR羽前千歳から車で10分
●山形済生病院から車で5分
●山交バス 山交ビル→(桧町・嶋)→山形病院 嶋公園前バス停または嶋南2丁目バス停から徒歩5分
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344528/images/bodyimage1】
■アイサポ山形北店より皆様へ
この度、3月27日(金)に『iPhone修理アイサポ山形北店』がOPENしました。
当店は、山形市北部「嶋北エリア」にある八文字屋書店内にございます。
山交バス「嶋北二丁目」バス停より徒歩約5分・駐車場約400台完備でお車での来店も大変便利です。
書籍、CD,DVDはもちろん、ゲームや、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、トレカコーナーなど広い店内でゆっくり過ごしながら 修理をお待ちいただけます。
周辺にはイオン山形北店をはじめ、ショッピング施設や飲食店が充実しており、天童市・中山町・山辺町方面からのアクセスも良好です。
お出かけやお買い物のついでに立ち寄れる、利便性の高いiPhone修理店です。
画面割れや液晶表示の不具合、バッテリーの消耗、充電トラブルなど、日常で起こりやすいiPhoneの故障に対し、データそのまま・スピーディな修理対応を心がけています。
アイフォンを「できるだけ長く安心して使いたい」という想いに寄り添い、不要な交換を勧めず、症状に合わせた適切な修理をご提案いたします。
修理するか迷っている方、料金だけ知りたい方のご相談も大歓迎です。
山形市はもちろん、天童市・中山町・山辺町など周辺地域からも、ぜひアイサポ山形北店をご利用ください。
【アイサポ山形北店店舗概要】
所 在 地：〒990-0885
山形県山形市嶋北一丁目2-2 八文字屋北店内
営業時間：11時～18時まで営業中（最終受付17時）
電話番号：0120-542-289
iPhone修理アイサポ山形北店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoyamagatakita/
アクセス方法：
●JR山形駅から車で15分
●JR羽前千歳から車で10分
●山形済生病院から車で5分
●山交バス 山交ビル→(桧町・嶋)→山形病院 嶋公園前バス停または嶋南2丁目バス停から徒歩5分
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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