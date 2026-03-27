高齢者ケアサービスおよび補助機器市場は年平均成長率6%で安定した成長を維持し、世界的な高齢化の進行が長期的な需要を後押し

高齢者ケアサービスおよび補助機器市場は年平均成長率6%で安定した成長を維持し、世界的な高齢化の進行が長期的な需要を後押し