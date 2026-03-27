株式会社MSGみんなの整骨院グループ 戸田みんなの鍼灸接骨院がグランドオープンしました！
●株式会社MSGみんなの整骨院グループ（以下、株式会社MSG）
戸田みんなの鍼灸接骨院 グランドオープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage1】
株式会社MSG戸田みんなの鍼灸接骨院がプレオープン期間を経て、2026年3月27日（金）に無事グランドオープンを迎えました。
プレオープン初日から多くの患者さまにご来院いただき、「痛みが軽くなった」「こんなに丁寧に診てもらったのは初めて」といったお喜びの声が多数寄せられています。
お近くにお住まいで、お身体の不調やお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度 株式会社MSG 「戸田みんなの鍼灸接骨院」にご相談ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage2】
《株式会社MSG 戸田みんなの鍼灸接骨院について》
院長：牛久保 将吾（うしくぼ しょうご）
【住所】埼玉県戸田市新曽353-3MGRビル1F-A
【アクセス】JR埼京線「戸田駅」東口より徒歩0分
【電話番号】048-229-3755（予約受付中）
【営業時間】平日10:00～13:30／16:00～19:30 土日・祝日9:00～14:30
【休診日】2026年3月26日（木）
【ホームページ】https://toda-minnano-sekkotsu.com/
【公式LINE】https://page.line.me/799kqycd
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage3】
●株式会社MSGについて
株式会社MSGは、
《一歩先の健康を》
「健康寿命を5年延ばす」
「挑戦を恐れず未来を切り拓く」
「スタッフの豊かさを追求し、共に成長する」
という理念のもと、2008年に北越谷で1号店をオープンしました。
現在では戸田みんなの鍼灸接骨院を含め埼玉県内に19店舗を展開し、地域密着型の整骨院として多くの患者さまにご支持いただいています。
保険施術に加えて、
「姿勢矯正」「鍼灸」「骨盤矯正（産後含む）」などの自費施術、さらに
「超音波治療機」「岩盤ヒートマット」「EMSトレーニングマシン(業務)」など最新の機器も導入し、多角的に症状改善を図っています。
株式会社MSGでは、痛みをとるだけではなく、再発予防・体質改善・健康維持を目指したトータルケアをご提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage4】
【主なトレーナー活動実績】
・越谷アルファーズ（プロバスケットボール／オフィシャルパートナー）
・越谷アルファーズ U-14 / U-16 / U-18
・RB大宮アルディージャ WOMAN
・FCバルサアカデミー
・今村信貴投手（読売ジャイアンツ）
・青森山田高校サッカー部
・矢板中央高校サッカー部
・十文字学園女子大学サッカー部
・和倉ユースサッカー大会
・サンベルクス陸上部
・春日部女子高校陸上部
・浦和学院高校陸上部
・坂戸西高校陸上部
【今年度参加・研修実績（予定含む）】
・水戸ホーリーホック
・INAC神戸レオネッサ
・横浜DeNAベイスターズ
・船橋招待U-18サッカー大会
地域の皆様の「かかりつけ整(接)骨院」として、
戸田みんなの鍼灸接骨院スタッフ一同、心をこめて施術・ご対応いたします。
今後とも、当院をどうぞよろしくお願いいたします。
◆ 会社概要
会社名：株式会社MSG
代表者：代表取締役社長 壺倉 彰
本社所在地：〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-38-9
TEL / FAX：048-978-9781
メール：minnanoseikotsuin@ybb.ne.jp
Webサイト：http://msg-inc.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社MSG
戸田みんなの鍼灸接骨院 グランドオープン
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株式会社MSG戸田みんなの鍼灸接骨院がプレオープン期間を経て、2026年3月27日（金）に無事グランドオープンを迎えました。
プレオープン初日から多くの患者さまにご来院いただき、「痛みが軽くなった」「こんなに丁寧に診てもらったのは初めて」といったお喜びの声が多数寄せられています。
お近くにお住まいで、お身体の不調やお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度 株式会社MSG 「戸田みんなの鍼灸接骨院」にご相談ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage2】
《株式会社MSG 戸田みんなの鍼灸接骨院について》
院長：牛久保 将吾（うしくぼ しょうご）
【住所】埼玉県戸田市新曽353-3MGRビル1F-A
【アクセス】JR埼京線「戸田駅」東口より徒歩0分
【電話番号】048-229-3755（予約受付中）
【営業時間】平日10:00～13:30／16:00～19:30 土日・祝日9:00～14:30
【休診日】2026年3月26日（木）
【ホームページ】https://toda-minnano-sekkotsu.com/
【公式LINE】https://page.line.me/799kqycd
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●株式会社MSGについて
株式会社MSGは、
《一歩先の健康を》
「健康寿命を5年延ばす」
「挑戦を恐れず未来を切り拓く」
「スタッフの豊かさを追求し、共に成長する」
という理念のもと、2008年に北越谷で1号店をオープンしました。
現在では戸田みんなの鍼灸接骨院を含め埼玉県内に19店舗を展開し、地域密着型の整骨院として多くの患者さまにご支持いただいています。
保険施術に加えて、
「姿勢矯正」「鍼灸」「骨盤矯正（産後含む）」などの自費施術、さらに
「超音波治療機」「岩盤ヒートマット」「EMSトレーニングマシン(業務)」など最新の機器も導入し、多角的に症状改善を図っています。
株式会社MSGでは、痛みをとるだけではなく、再発予防・体質改善・健康維持を目指したトータルケアをご提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343913/images/bodyimage4】
【主なトレーナー活動実績】
・越谷アルファーズ（プロバスケットボール／オフィシャルパートナー）
・越谷アルファーズ U-14 / U-16 / U-18
・RB大宮アルディージャ WOMAN
・FCバルサアカデミー
・今村信貴投手（読売ジャイアンツ）
・青森山田高校サッカー部
・矢板中央高校サッカー部
・十文字学園女子大学サッカー部
・和倉ユースサッカー大会
・サンベルクス陸上部
・春日部女子高校陸上部
・浦和学院高校陸上部
・坂戸西高校陸上部
【今年度参加・研修実績（予定含む）】
・水戸ホーリーホック
・INAC神戸レオネッサ
・横浜DeNAベイスターズ
・船橋招待U-18サッカー大会
地域の皆様の「かかりつけ整(接)骨院」として、
戸田みんなの鍼灸接骨院スタッフ一同、心をこめて施術・ご対応いたします。
今後とも、当院をどうぞよろしくお願いいたします。
◆ 会社概要
会社名：株式会社MSG
代表者：代表取締役社長 壺倉 彰
本社所在地：〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-38-9
TEL / FAX：048-978-9781
メール：minnanoseikotsuin@ybb.ne.jp
Webサイト：http://msg-inc.co.jp/
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配信元企業：株式会社MSG
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