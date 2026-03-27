BostonGeneがJSMO 2026にて疾患モデリング・プラットフォームを発表、AI駆動型の医薬品開発と精密腫瘍学を推進

医薬品開発・臨床診療での意思決定を可能にするBostonGeneの基盤モデルをクローズアップ ― 大手バイオ医薬品パートナーによる導入が拡大

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 腫瘍および免疫生物学向けの主導的なAI基盤モデルを開発するBostonGeneは、2026年3月26日から28日まで横浜で開催される第23回日本臨床腫瘍学会学術集会（JSMO2026）への参加を発表しました。この世界有数の腫瘍学学術集会には、がん研究および臨床診療の進歩について議論するために、世界中から7000人以上の専門家が集結します。本学術集会は、最先端のエビデンスと実用的な患者価値との架け橋となることに焦点を当てており、腫瘍学の進歩、がんゲノム医療、そして多職種連携医療におけるAIの進化する役割が強調されます。世界のバイオ医薬品企業は臨床試験の成果や治療法開発の向上のためにBostonGeneのプラットフォームの活用を進めており、今回のJSMO 2026への参加は、BostonGeneがこれら企業との協業を拡大させていることを明確に示すものとなります。

BostonGeneは、腫瘍および免疫生物学向けのAI基盤モデルが、電子カルテ、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、画像診断、免疫プロファイリングからのマルチモーダル・データを統合することで、疾患レベルのモデリングをどのように実現するかを示す研究を発表します。個々のバイオマーカーや孤立した信号に焦点を当てるのではなく、BostonGeneのプラットフォームは生物学的システムをモデル化し、意思決定に資する知見を生み出します。これらの洞察は以下の目的に活用されます。

・患者の反応、耐性、および毒性の予測

・臨床試験における患者の層別化

・治療戦略や併用療法に関する指針の提供

このアプローチはすでに大手バイオ医薬品企業との共同研究で応用されており、通常は特定のパイロット・プロジェクトとして始まり、その後、広範なプラットフォーム統合へと拡大していきます。同じモデリング・フレームワークは、追加トレーニングを通じて他疾患にも拡張可能であり、コア・アーキテクチャーを再構築することなく、腫瘍学以外の領域へ効率的に展開することができます。

BostonGeneの発表の詳細は以下の通りです。

シンポジウム発表

題目： 腫瘍学・血液学科における治療意思決定の変革を推進するゲノム・プロファイリングとAIの統合

日時：3月26日（木）｜16:05～18:05

場所：パシフィコ横浜ノース 第4会場（1F G5）

講演者： Alexander Bagaev, PhD, BostonGene

ポスター発表

ポスター番号： P014-2

題目： 多様なコホートにおける包括的なゲノムおよびトランスクリプトーム・プロファイリングのためのBostonGene腫瘍ポートレート・アッセイの検証

日時：3月26日（木） | 13:05～13:50

場所：パシフィコ横浜ノース ポスター会場｜展示ホールD

発表者： Zlata Polyakova, PhD, BostonGene Japan

詳細情報をご希望の方、またはイベント期間中にBostonGeneとの面談をご希望の方は、Zlata Polyakova（zlata.polyakova@bostongene.com）までご連絡ください。

BostonGene Corporationについて

BostonGeneは、オムニモーダル・データと人工知能の統合を通じて、がん患者ケアと医薬品開発を再定義しています。広範な実臨床試験ネットワークを通じて構築・検証されたBostonGeneの腫瘍および免疫生物学のための基盤モデルは、ゲノム・データ、トランスクリプトーム・データ、免疫データを臨床アウトカムと統合し、生物学的に裏付けられた実用的な知見を生み出します。これらの知見により、バイオ医薬品パートナー企業は臨床試験の設計・リスク低減、新規標的の特定、および開発の全段階を通じた治療反応予測の最適化が可能になると同時に、臨床的に統合されたイノベーションを通じて患者ケアを向上させることができます。詳細はwww.BostonGene.comをご覧ください。

BostonGene Japanについて

BostonGene Japan株式会社は、BostonGene、日本電気株式会社（NEC）、および日本産業パートナーズ（JIP）によって設立された東京を拠点とする合弁会社であり、個別化医療を推進し、患者アウトカムを劇的に改善することを目指しています。BostonGene Japanは、BostonGeneのAI搭載マルチオミクス・プラットフォームを活用し、医薬品開発を加速させ、各患者に最適ながん治療の実現に取り組んでいます。

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Source: BostonGene Corporation