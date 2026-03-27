「ヘルメットは被った方がいいのは知ってるけど、髪型が崩れるのは嫌だし…」そんな女性の声に応える新しい選択肢として、女性のライフスタイルに寄り添うヘルメット「Liaura（リオーラ）」が、蔦屋家電＋（二子玉川）にて展示販売を開始します。自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化される中、実際の着用率は未だ高いとは言えません。その理由の多くは「髪型が崩れる」「見た目が気になる」「持ち運びが面倒」といった、日常における小さなストレスにあります。こうした課題に対し、ライフスタイルに自然に馴染むデザインと使い心地を追求した自転車用ヘルメット「Liaura（リオーラ）」は、蔦屋家電＋（二子玉川）にて展示販売を開催いたします。会期中はヘルメットの試着も可能となっています。この機会にぜひ、Liaura（リオーラ）のこだわりをご体験ください。“かぶるストレスをなくす”という視点から、自転車移動そのものを楽しむ新しいライフスタイルを提案します。

【Liaura（リオーラ）】についてLiaura（リオーラ）は、約100年にわたり産業用ヘルメットを手がけてきたメーカーが開発した、自転車用ヘルメットです。コンセプトは「きれいなまま、安心できる」。髪型を崩しにくい設計や、結んだ髪を自然に外へ逃がせる構造、そして驚くほどの軽やかなかぶり心地など、開発者である女性のリアルな視点とこだわりが細部につまっています。

【展示情報】 会 期：2026年3月27日～6月24日 場 所：蔦屋家電＋ （東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット内） 二子玉川駅 徒歩4分 営業時間：10:00～20:00（元日を除き無休） 内 容：ヘルメット展示販売・試着体験

会社概要：株式会社谷沢製作所 所 在 地：東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル 6F 事業内容：産業用安全衛生保護具（ヘルメット・安全帯など）の製造・販売 防災用品の製造・販売 乗車用ヘルメットの製造・販売 など 事業・企画：tanizawa lab

https://tanizawalab.jp/liaura/Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/liaura_helmet//