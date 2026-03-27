手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、ブランドリニューアル後初となるオフライン販売を、2026年3月31日(火)より東京ドームシティ ラクーア2階「Editorial（エディトリアル）」ポップアップストアにて実施いたします。

ブランドリニューアル後、初のリアル店舗展開

これまでオンラインを中心に展開し、「コンパクトなバッグシリーズ」という価値を軸に2026年1月29日からブランドリニューアルを遂げたNANOPLUS。ブランドリニューアル後として店頭での販売は、今回が初めてとなります。「この度、ブランドリニューアル後初となる店頭販売の機会を、東京ドームシティ ラクーアという素晴らしい場所で持てることを大変嬉しく思います。リニューアル以来、オンラインを通じてその魅力を発信してまいりました。しかし、私たちが最も大切にしている『手にした時の軽やかさ』や『驚くほどの収納力（サイズ感）』は、実際に手に取っていただくことで、より一層その真価をご実感いただけると確信しております。今回の出展を皮切りに、今後はオンラインだけでなく、お客様が実際に手に取れる実店舗での展開にも一層注力してまいります。」(株式会社Cycle代表 飯田 航)

開催概要

開催場所 | Editorial（エディトリアル）内 東京ドームシティ ラクーア２F イベント広場（AKOMEYA前） 東京都文京区春日1丁目1-1開催期間 | 2026年3月31日（火）ー 4月13日（月） 11:00 ー 18:00商品ラインナップ（予定） | NANOPLUSシリーズ (MICRO SOLID,STANDARD SOLID,STANDARD PATTERN,STANDARD Bi-color,XL SOLID,XXL SOLID）※混雑状況により営業時間を延長する場合がございます。※最終日の4月13日(月)は、撤収作業のため午後の早い時間帯に営業を終了させていただく場合がございます。ご来場の際はお早めにお越しください。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。■商品概要・NANOPLUSシリーズ（税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL）・NANOPLUS POCKET シリーズ（税込 2,400円～）・NANOPLUS FITシリーズ（税込 4,600円～）素材：リップストップナイロン※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/